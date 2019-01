Le drone, bête noire de la faune

On voit (et on entend) de plus en plus de drones en pleine nature. Ce passe-temps peut avoir des conséquences néfastes sur la faune, mais bien utilisé, le drone peut aussi se montrer très bénéfique. Il faut bien faire ses devoirs avant de partir à la chasse aux images.

UNE MENACE POUR LA FAUNE

Les images récoltées sur YouTube sont superbes: des mouflons qui avancent dans une neige épaisse, une aigle hypervigilante qui protège ses aiglons, un ourson qui suit vaillamment sa maman sur une falaise périlleuse.

Comme bien d'autres biologistes spécialisés dans la faune, Sophie Gilbert est toutefois horrifiée.

«On voit de plus en plus d'utilisateurs de drones récréatifs et commerciaux qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils font et qui ne réalisent pas l'effet qu'ils ont sur les animaux qu'ils filment», déplore Mme Gilbert, professeure adjointe en gestion et écologie de la faune à l'University of Idaho.

Dans ces vidéos, la présence du drone semble avoir modifié le comportement des animaux, ce qui peut avoir des conséquences néfastes.

«Je vois bien dans les vidéos que les animaux sont dérangés et stressés, affirme Mme Gilbert. Ça ajoute aux difficultés qu'ils vivent, notamment pendant les périodes les plus difficiles de l'année: la saison de la reproduction ou l'hiver, alors qu'ils sont affamés et qu'il est difficile de progresser dans la neige épaisse.»

La fameuse vidéo de la maman ourse et de son ourson, qui a fait le tour des réseaux sociaux en novembre dernier, est un des pires exemples de dérangement causé par un drone. Dans des conditions normales, jamais la maman ourse n'aurait entraîné son petit sur une falaise aussi dangereuse.

«Dans la vidéo, on voit bien qu'elle fixe le drone et qu'elle pousse l'ourson vers le bas de la falaise afin de le protéger contre quelque chose de gros et de menaçant qui s'approche rapidement. Elle essaie d'être une bonne mère, mais dans ce contexte, c'est mauvais pour elle et c'est mauvais pour l'ourson.»

Ce qui désole encore plus Sophie Gilbert, c'est que pour chaque vidéo de ce genre qui se retrouve sur YouTube, combien ont été tournées et n'ont pas été diffusées sur les réseaux sociaux?

Comme il y a de plus en plus de drones, le problème ne pourra qu'empirer. À moins d'agir maintenant. «Il faut aller au-devant des problèmes, lance Mme Gilbert. Je voudrais voir plus d'éducation et de réglementation pour les utilisateurs de drones.»

Réduire les impacts sur la faune

Il y a des pistes de solution liées à la nature du drone lui-même, un robot volant qu'il est possible de programmer. «On pourrait les programmer dans une optique de conservation, notamment avec des zones d'exclusion aérienne. On ne veut pas de drones qui volent dans des colonies de chauves-souris ou des colonies d'oiseaux, ou encore au-dessus des aires de mise bas des caribous.»

Déjà, il est interdit d'utiliser des drones dans les parcs nationaux du Canada et des États-Unis, à moins d'avoir des permissions spéciales. «L'utilisation des drones peut déranger les oiseaux et les animaux sauvages, les faire fuir et avoir un impact sur leur survie», explique Simon Boivin, responsable des relations avec les médias à la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ). «Ils peuvent aussi affecter négativement l'expérience des autres visiteurs et représentent un risque d'écrasement sur des personnes.»

Selon Sophie Gilbert, les utilisateurs eux-mêmes devraient faire de la recherche sur les animaux qu'ils pourraient vouloir filmer.

«Quand ils voient un drone, les animaux ne savent pas ce que c'est, ils n'en ont jamais vu. Ils réagissent selon leur propre biologie et selon le comportement du drone.»

Les animaux qui ont des prédateurs aériens seront probablement plus sensibles à un drone que les animaux qui n'ont pas de tels ennemis. Les utilisateurs devraient donc s'informer à ce sujet. Ils devraient aussi apprendre à identifier les signes de stress chez les animaux: certains vont fuir, d'autres s'aplatiront sur le sol sans bouger.

«Le fait de prendre le temps de connaître l'animal que vous voulez filmer fera de vous un meilleur photographe de la faune: c'est donc gagnant-gagnant.»

Comme plusieurs biologistes de la faune, Sophie Gilbert utilise parfois des drones pour effectuer ses travaux. «Nous équipons un drone d'une caméra infrarouge et nous le faisons voler de nuit pour suivre la déprédation des chevreuils et des wapitis dans les champs. C'est un excellent outil.»

En fait, pour les chercheurs, le drone permet parfois de réduire leurs impacts sur la faune et de faire des études qui étaient autrefois impossibles. «Il y a plusieurs choses que nous faisons lors de nos travaux qui dérangent les animaux, comme les recensements à partir d'avions ou d'hélicoptères. Ou encore, pour étudier les sites de nidification, il faut gravir une échelle ou l'arbre lui-même pour se rendre sur place.»

L'utilisation d'un drone équipé d'une excellente caméra, et qui peut donc voler à une bonne distance, permet de minimiser les impacts sur la faune.

Les drones ont également permis d'étudier les nids de chimpanzés et d'orangs-outans en haut des arbres de forêts tropicales. «On a aussi fait voler des drones à travers le souffle des baleines pour récolter des gouttelettes, ce qui permet d'identifier l'ADN de l'animal, s'enthousiasme Mme Gilbert. Ça permet de savoir à qui on a affaire.»

À Parcs Canada, on utilise des drones pour faire le suivi de certaines populations animale ou pour cartographier des milieux naturels, dans le but notamment de suivre la progression d'espèces envahissantes. Les chercheurs qui détiennent un permis de recherche dans un parc doivent avoir une autorisation s'ils veulent également faire voler un drone.

«C'est encadré par un processus d'évaluation», indique Olivier Bérard, spécialiste de la géomatique des écosystèmes du département de surveillance et information en matière d'écologie chez Parcs Canada.

Selon Sophie Gilbert, la plupart des chercheurs qui utilisent des drones suivent les meilleures pratiques connues. Ils font voler les appareils à bonne distance et s'éloignent encore davantage s'ils détectent des signes de dérangement ou de stress.

«Ce sont plus les utilisateurs récréatifs et commerciaux qui m'inquiètent. Ce qu'on devrait faire, c'est fournir une vidéo de bienvenue à chaque acheteur de drone afin de lui faire connaître ces meilleures pratiques.»

SAUVER LES GENS