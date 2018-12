Moccione: un «p'tit baveux» dans Villeray

Le chef Luca Cianciulli et son amoureuse Maxime Landry se sont rencontrés quand ils travaillaient tous les deux dans les cuisines du Toqué!. Le jeune couple vient d'ouvrir Moccione, un restaurant de quartier d'inspiration italienne, à l'angle de Villeray et Saint-Denis.

«Dans mon dialecte italien, moccione veut dire "petit baveux", nous a écrit Luca en début de semaine. C'est aussi le surnom qu'on attribue à ma famille en Italie, ce qui te donne un peu une idée de nos personnalités!

«Au restaurant, on travaillera les produits du Québec le plus possible, en bouffe et en alcool. On veut offrir ce qu'il y a de mieux, à bon prix. Et puis la cuisine est tellement ouverte qu'on a l'impression de rentrer chez nous, à la maison.»

Avec l'impeccable Maxime Lavallée (anciennement au Toqué!, puis au Manitoba) comme gérant de salle et sommelier, ça promet.

380, rue Villeray, Montréal

https://www.facebook.com/MoccioneVilleray/

