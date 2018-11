Vêtements de plein air en mode écolo

Appelé PrimaLoft Bio, le plus récent fruit de cette réflexion est une fibre isolante qui est faite à 100 % de matériaux recyclés et qui se dégrade à 80 % ou plus un an après avoir été jetée.

«Ce matériau a le potentiel de complètement transformer la façon dont l'industrie du vêtement de plein air fonctionne. En 2014, 8 % de tous les déchets étaient des vêtements. Ce qu'on propose, c'est aux marques intéressées à réduire cet impact environnemental de repenser le cycle de vie de leurs produits», indique Charles Lancelot, spécialiste des matériaux derrière le PrimaLoft Bio.

La société new-yorkaise dit avoir recyclé l'équivalent de 84,7 millions de bouteilles de plastique grâce aux premières générations de sa fibre isolante, et elle compte accélérer la cadence dans les années à venir. Elle souhaite aussi inciter ses fournisseurs et ses clients à réduire les émissions polluantes liées à leur production de vêtements et d'équipement de plein air.

Du sentier à la rivière, il n'y a qu'un pas...

Établi au Vermont, l'organisme Rozalia Project a récemment analysé la présence de microfibres de plastique dans diverses portions du fleuve Hudson, dans l'État voisin de New York, afin de déterminer ses origines. La théorie était que les grands centres urbains, comme New York, présenteraient une plus forte concentration. Les résultats ont toutefois peint un tout autre portrait de la réalité: les portions du fleuve qui bordent des zones rurales ne possédant aucun système de traitement des égouts étaient plus touchées.

Et puis, surprise: un des sites les plus pollués se trouvait non pas à Manhattan, mais au pied d'un sentier populaire auprès des randonneurs. Vêtus de fibres synthétiques, ceux-ci se frottent aux roches et à la pluie, qui font tomber des peluches jusque dans l'Hudson. Les fibres synthétiques qui composent les vêtements de plein air sont parmi les plus polluantes du monde du textile.

À tel point que même la peluche qui s'accumule dans la sécheuse, quand on lave les vêtements, est une importante source de pollution. On évalue à plus de 250 000 le nombre de particules de microfibres de plastique qu'un seul vêtement peut relâcher par lavage. C'est pourquoi les gens du Rozalia Project ont mis au point la Cora Ball, une boule qu'on lance dans la sécheuse et qui collecte les microfibres synthétiques qui se défont des vêtements.

«C'est un très petit geste, mais qui, lavage après lavage, peut avoir un impact significatif», assure Rachael Miller, qui a créé la Cora Ball. En attendant que tous les fabricants ne créent que des vêtements et des équipements de plein air plus écologiques, c'est un premier geste que peuvent faire les amants de la nature afin de mieux la protéger.