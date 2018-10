Des montres Timex par Todd Snyder

Todd Snyder, designer américain de vêtements et d'accessoires pour hommes, obtient un vif succès depuis la création de sa marque en 2011. La preuve? Il habille des stars comme Ryan Gosling, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Matthew Bomer.

Le créateur lance une collection de montres en collaboration avec Timex, composée de quatre modèles déclinés en différentes couleurs. Il dit s'être inspiré des modèles vintage de la marque, très précieuse à ses yeux, car elle lui rappelle son enfance. «Mon grand-père tout comme mon père portaient des montres Timex, confie le designer en entrevue avec La Presse. J'ai eu accès aux archives, car c'était important de m'imprégner de tout l'héritage de Timex, depuis sa création en 1854, et pouvoir réinventer les modèles phares de la marque.» Ainsi, il a revisité les modèles classiques Military, Blackjack, Waterbury et Mod, des montres discrètes et élégantes, qui se portent au quotidien.

La montre, un accessoire qui nous ressemble

Pour Todd Snyder, la montre reflète la personnalité des hommes. «Ils ne portent pas beaucoup de bijoux et la montre est un accessoire de prédilection pour pouvoir montrer qui nous sommes. Les plus sérieux porteront une montre plus traditionnelle, et ceux qui arborent une grosse montre en or, c'est à mon avis synonyme d'un peu trop de confiance en soi ! lance-t-il en riant. Je choisis mes montres en fonction de ce que je porte, parfois selon mon humeur, mon style ou mes activités.»