Qui utilise quel réseau social au Canada?

Les Canadiens anglais utilisent davantage les réseaux sociaux que les francophones. Sauf pour Facebook, qui est (encore) plus populaire auprès des francophones que des anglophones. Six constats sur l'utilisation des réseaux sociaux au pays.

77 %

Proportion des francophones au pays qui ont utilisé Facebook au moins une fois au cours du dernier mois, selon un sondage de l'Observateur des technologies médias, un organisme de recherche rattaché à CBC/Radio-Canada. En guise de comparaison, 68 % des anglophones consultent Facebook chaque jour. En proportion, les anglophones sont plus nombreux que les francophones à utiliser Instagram, Twitter et LinkedIn.

Facebook, loin devant

Facebook est de loin le réseau social le plus populaire au pays.

Proportion des Canadiens qui ont utilisé un réseau social au cours du dernier mois (printemps 2018)

Réseau social/Pourcentage des Canadiens (anglos et francos)/Pourcentage des francophones

Facebook/70 %/77 % Instagram/31 %/23 % LinkedIn/23 %/19 % Twitter/21 %/11 %

Twitter, une bulle ?

Twitter est-il une bulle qui est populaire surtout auprès de la sphère politique et des mordus d'information ? Au sein de la population canadienne, Twitter arrive seulement au quatrième rang des réseaux sociaux les plus populaires, derrière Facebook, Instagram et LinkedIn. Twitter a beau avoir la cote auprès des politiciens au Québec, il est consulté par seulement 11 % des francophones au pays, contre 24 % des anglophones. Parmi les quatre principaux réseaux sociaux, c'est le retard le plus important des francophones par rapport aux anglophones.

Plus populaires chez les femmes

Au Canada, les réseaux sociaux ont particulièrement la cote auprès des femmes.

55 % des utilisateurs de Facebook sont des femmes.

60 % des utilisateurs d'Instagram sont des femmes.

55 % des utilisateurs de Twitter sont des hommes.

Insta, le choix des jeunes

Instagram - ou Insta pour les intimes - est le réseau social qui a la cote auprès des jeunes : 54 % des utilisateurs d'Instagram au Canada sont âgés de 18 à 37 ans, comparativement à 51 % des utilisateurs de Twitter et à 37 % des utilisateurs de Facebook. Instagram est la propriété de Facebook, qui l'a acheté pour 1 milliard US en 2012.

84 %

Proportion des utilisateurs de Facebook au Canada qui vont sur le réseau social au moins une fois par jour. Il s'agit d'un degré d'assiduité plus fort qu'Instagram (64 % des utilisateurs canadiens le consultent chaque jour) et que Twitter (54 %).

Ces chiffres proviennent d'un sondage en ligne de l'Observateur des technologies médias, un organisme de recherche rattaché à CBC/Radio-Canada, auprès d'environ 4000 Canadiens. Les résultats, fondés sur un échantillon total de 12 345 Canadiens, sont précis à 0,9 %, 19 fois sur 20.