Cyber lundi: les ventes en ligne bondissent aux États-Unis

Agence France-Presse New York

À 10h, les consommateurs américains avaient déjà dépensé 531 millions de dollars pour le « Cyber Monday », le jour officiel des bonnes affaires en ligne, a indiqué la société Adobe Analytics.

Au total sur la journée, les ventes devraient atteindre 7,8 milliards de dollars, soit 18,3 % de plus que l'an dernier, anticipe la société.

Vendredi déjà, à l'occasion du coup d'envoi des opérations promotionnelles au lendemain de Thanksgiving, les achats en ligne avaient atteint 6,2 milliards de dollars, soit 23,6 % de plus qu'en 2017.

La vigueur du marché de l'emploi aux États-Unis apporte pouvoir d'achat et confiance aux consommateurs américains et selon plusieurs analystes, les ventes du secteur de la distribution devraient au total progresser de 4 % à 5 % sur l'ensemble de la saison des fêtes cette année.

Pour les analystes de Crédit Suisse toutefois, les groupes de distribution devraient attendre encore un peu avant de déboucher le champagne.

En plus des sommes importantes dépensées pour améliorer les services en ligne et la constitution de stocks élevés pour certains produits, ils vont peut-être devoir accorder des rabais supplémentaires, prédisent-ils.

Thanksgiving étant particulièrement tôt cette année, la saison des fêtes est en effet plus longue qu'habituellement.

« Il va se passer encore beaucoup de temps avant Noël », ont-ils souligné.

« La piètre performance des actions du secteur de la distribution la semaine dernière suggère que même si les ventes devraient être solides, il y a encore des améliorations à apporter en terme de rentabilité pour soutenir vraiment » ces groupes en Bourse, ont-ils justifié.

Lundi vers 13h, le géant du commerce en ligne Amazon grimpait à Wall Street de 3,56 % tandis que la progression des chaînes de magasins était plus mesurée : Target prenait 1,77 %, Best Buy montait de 1,93 % et Walmart baissait de 0,17 %.