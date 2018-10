Le soupçon pèse sur les internautes soucieux de vie privée

Les internautes qui cherchent à protéger leur vie privée ont des choses à cacher, selon ceux qui ont répondu à un sondage organisé par Censuswide pour le réseau privé virtuel (VPN) Hide My Ass !

Selon l'étude, 53 % des Français pensent que les internautes qui veulent protéger leur vie privée « consultent des contenus pour adultes ». Et un quart des répondants estiment que les internautes soucieux d'intimité ont quelque chose à cacher.

Pourtant, plus de la moitié des Français interrogés pensent que la protection de la vie privée est un droit indispensable de la personne, et 86 % croient que les autorités et les pirates informatiques peuvent accéder à leur historique en ligne « à leur insu ».