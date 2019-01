Un chien robot perfectionné grâce à l'intelligence artificielle

Mathieu Perreault

L'intelligence artificielle a permis à des roboticiens suisses de mettre au point un robot chien qui court 25 % plus vite que ses concurrents, ne tombe pas quand on le pousse et est capable de se relever. Cette avancée pourrait accélérer l'arrivée de robots capables de transporter des paquets, notamment pour les randonneurs, les secouristes et les soldats.