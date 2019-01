Nike présente des espadrilles connectées qui se serrent automatiquement

Agence France-Presse New York

À New York, la marque d'équipements sportifs a dévoilé « sa première chaussure connectée conçue pour les performances sportives sur le terrain ».

La Nike Adapt BB (pour « basketball »), qui sera disponible à la vente le 17 février pour 350 dollars aux États-Unis, utilise la technologie « Adapt », déjà présente dans la Nike HyperAdapt 1.0, lancée en 2016.

À l'inverse de sa grande soeur, la Nike Adapt BB est conçue pour la pratique du sport, et non comme un simple accessoire de mode et de « streetwear ».

En utilisant un système de pression, la technologie « Adapt » permet à la chaussure de serrer automatiquement le pied, sans avoir à recourir à des lacets.

Grâce à une application sur téléphone, les propriétaires de la Nike Adapt BB pourront régler plusieurs paramètres de leurs chaussures, comme le niveau de pression autour du pied ou les couleurs des diodes présentes dans la semelle.

« Nous avons volontairement choisi le basketball comme le premier sport pour la Nike Adapt à cause de ce que les athlètes font subir à leurs chaussures », a expliqué dans un communiqué Eric Avar, chargé de l'innovation pour la marque de l'Oregon.

« Durant un match de basket, le pied de l'athlète évolue, et la capacité à desserrer les chaussures pour augmenter votre pression sanguine puis à les resserrer pour améliorer les performances est un élément-clé », a-t-il expliqué.

Grâce à ses différents partenariats dans le monde du sport, la marque à la virgule verra ce nouveau modèle être étrenné mercredi soir par Jayson Tatum, joueur des Celtics de Boston dans la NBA.