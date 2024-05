(Paris) La Canadienne Bianca Andreescu est nerveuse à l’idée d’effectuer son retour sur le terrain, après près de 10 mois d’absence en raison d’une fracture de stress au dos.

Stephanie Myles La Presse Canadienne

« Je n’ai jamais été aussi nerveuse », a déclaré samedi la joueuse de 23 ans originaire de Mississauga, en Ontario, alors qu’elle faisait ses derniers préparatifs en prévision de Roland-Garros.

« Je sais que cela signifie que je m’en soucie beaucoup. J’espère que je pourrai me servir de cette nervosité pour bien jouer. Je dois tout laisser sur le terrain et ne pas trop me retenir. »

Andreescu a connu la meilleure saison de sa carrière en 2019 lorsqu’elle a remporté l’Omnium d’Indian Wells, la Coupe Rogers (maintenant rebaptisée l’Omnium Banque Nationale) et les Internationaux des États-Unis.

PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bianca Andreescu brandit le trophée du championnat après avoir battu Serena Williams lors de la finale des Internationaux des États-Unis, le 7 septembre 2019.

Le 13 août 2023, elle a dû se retirer de l’Omnium de Cincinnati avant le début du tournoi à cause d’une petite fracture de stress au dos.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie comme aujourd’hui. Je pense que c’est parce que je n’ai jamais eu autant d’espoir dans mon tennis, a affirmé Andreescu samedi.

Je suis tellement reconnaissante que mon dos ait résisté. J’ai la chance de jouer de nouveau et cela veut tout dire pour moi. Bianca Andreescu

Le tirage au sort à Paris n’a rendu aucun service à Andreescu. Elle affrontera l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, qui gagne sa vie en remportant des matchs longs, pénibles et éreintants avec des échanges qui s’éternisent. Ce devrait être encore plus vrai sur la terre battue parisienne, qui ralentit particulièrement la balle.

Andreescu a assuré qu’elle ne ressentait plus de douleur avant de reprendre l’entraînement il y a quatre mois. Elle a décrit son tennis, du moins à l’entraînement, comme « incroyable ».

La clé a été de développer les muscles de son tronc et de ses fessiers.

Elle pensait initialement reprendre l’action cette semaine au Maroc, mais elle a estimé que cet échéancier était trop serré. Elle a donc préféré attendre à Roland-Garros, qui s’amorcera officiellement dimanche. Andreescu disputera son premier match lundi.

L’an dernier, elle avait atteint le troisième tour.

Andreescu occupe actuellement le 234e rang du classement de la WTA. Elle a pu éviter de justesse les qualifications puisque sa position de 64e joueuse mondiale a été protégée en raison de sa blessure.

Malgré sa malchance, Andreescu voit du positif dans sa longue absence. « L’objectif est de ne jamais se blesser, mais j’ai l’impression que plus je me blesse, plus j’en apprends sur moi-même et plus je trouve des outils pour m’aider à récupérer plus vite et à m’améliorer plus rapidement. »