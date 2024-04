(Madrid) Félix Auger-Aliassime a pris la mesure de Casper Ruud 6-4, 7-5 en huitièmes de finale de l’Omnium de tennis de Madrid, mardi, mettant du même coup la table pour un duel fort relevé au prochain tour.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, 35e joueur mondial, est venu à bout de la cinquième tête de série au bout d’un peu moins de deux heures de jeu sur la terre battue madrilène. Il a ainsi porté sa fiche en carrière contre le Norvégien à 2-3, signant sa première victoire contre le Norvégien depuis le premier tour du Masters de Miami en 2019.

Le Québécois âgé de 23 ans aura maintenant rendez-vous en quarts de finale avec le favori du tournoi, l’Italien Jannik Sinner, qui a difficilement pris la mesure du Russe Karen Khachanov 5-7, 6-3 et 6-3 un peu plus tôt mardi. Auger-Alissime présente une fiche parfaite de 2-0 en carrière contre le champion en titre des Internationaux d’Australie.

Le représentant de l’unifolié a été particulièrement actif au filet, où il a remporté 86 % de ses points (25-en-29), et il a également dominé Ruud 33-17 au chapitre des coups gagnants. Auger-Aliassime a aussi été plus opportuniste que son adversaire en situation de bris, convertissant trois de ses huit occasions, tandis que Ruud était limité à un seul bris en trois occasions.

PHOTO SUSANA VERA, REUTERS Casper Ruud

Il a d’ailleurs réussi un bris déterminant lors du 11e jeu de la deuxième manche, après avoir décoché un revers imparable. Auger-Aliassime a ensuite scellé l’issue de la rencontre alors qu’il disposait de trois balles de match, à 6-5 et 40-0, en montant au filet pour décocher un dernier coup gagnant.

Un peu plus tôt mardi, l’Ontarien Denis Shapovalov et son partenaire de jeu kazakh Alexander Bublik ont encaissé une défaite sans appel de 6-3, 6-2 contre le Britannique Jamie Murray et l’Australien Michael Venus au premier tour du tournoi de double masculin.

PHOTO JUAN MEDINA, ARCHIVES REUTERS Denis Shapovalov

Murray, le frère d’Andy Murray, et Venus, sont les 11es têtes de série du tournoi, et ils ont évincé Shapovalov et Bublik après seulement 51 minutes de jeu sur le court no 5.

Shapovalov s’était incliné devant l’Allemand Alexander Zverev (no 4) 6-4, 7-5 au troisième tour du tournoi de simple madrilène, dimanche.

Au prochain tour, Murray et Venus croiseront le fer avec le Jordanien Abdullah Shelbayh et l’Allemand Benjamin Hassan. Ces derniers ont surpris en lever de rideau du tournoi de double les quatrièmes têtes de série, le Croate Ivan Dodig et l’Américain Austin Krajicek, 6-2, 7-6 (6).