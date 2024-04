Tournoi de Madrid Medvedev et Rublev passent en quarts de finale

(Madrid) Les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev, N.4 et N.8 mondiaux, se sont qualifiés pour les quarts de finale au Masters 1000 de Madrid mardi, le premier face au Kazakh Alexander Bublik (18e) 7-6 (7/3), 6-4, le second contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (25e) 6-2, 6-4.