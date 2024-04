(Madrid) Félix Auger-Aliassime est venu de l’arrière pour disposer Yoshihito Nishioka 4-6, 6-1 et 6-4 au premier tour de l’Omnium de tennis de Madrid, jeudi.

La Presse Canadienne

Le Québécois a scellé l’issue de la rencontre au bout de deux heures et 19 minutes de jeu sur la terre battue madrilène du stade Manolo Santana. Auger-Aliassime, 35e joueur mondial, présente maintenant une fiche en carrière de 3-2 contre le Japonais, 78e raquette mondiale.

Auger-Aliassime affrontera au prochain tour le Français Adrian Mannarino, 19e tête de série du tournoi. Mannarino a remporté le seul duel précédent entre eux, au deuxième tour du Masters de Cincinnati en 2023.

Auger-Aliassime a démontré sa supériorité en termes de puissance contre Nishioka, dominant son adversaire 11-2 au chapitre des as. Il a également été beaucoup plus efficace que le Japonais avec sa première balle de service, s’adjugeant 81 % des points dans cette phase de jeu.

Le représentant de l’unifolié âgé de 23 ans a aussi été légèrement plus opportuniste que Nishioka dans les moments importants ; il a converti trois de ses 10 balles de bris. Pour sa part, le Japonais âgé de 28 ans a converti sa seule balle de bris de la rencontre.

De plus, Auger-Aliassime a claqué 32 coups gagnants, contre 15 pour son rival, et Nishioka a commis cinq fautes directes de plus que le Canadien (23-18).

Chez les dames, la Québécoise Leylah Annie Fernandez, 32e tête de série, aura rendez-vous au deuxième tour un peu plus tard aujourd’hui avec la Russe Anastasia Potapova.