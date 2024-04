(Madrid) L’ancienne no 1 mondiale Naomi Osaka a signé sa première victoire en deux ans sur la terre battue, mercredi, après avoir pris la mesure de Greet Minnen 6-4, 6-1 au premier tour de l’Omnium de tennis de Madrid.

La Presse Canadienne

Osaka a décoché huit as et fut confrontée à une seule balle de bris, en route vers sa première victoire sur la terre battue depuis qu’elle a disposé d’Anastasia Potapova au premier tour de l’Omnium de Madrid en 2022.

« J’ai mon propre style de jeu, et je veux y demeurer fidèle, bien que je doive m’adapter à la surface de jeu ici, a dit Osaka, qui a effectué son retour au jeu après un congé de maternité en janvier. Mon jeu progresse, mais je regarde beaucoup plus de matchs sur la terre battue, et j’essaie de faire mes devoirs du mieux possible. »

Par ailleurs, l’Espagnole Jessica Bouzas Maneiro est venue de l’arrière pour surprendre sa compatriote Paula Badosa 2-6, 6-3 et 6-3. Elle a ainsi signé sa première victoire dans le tableau principal d’un tournoi WTA 1000 et porté sa fiche en 2024 à 30-7.

« Mon niveau de jeu est là, mais je dois rebâtir mon mental, a admis Badosa, une ancienne no 2 mondiale. Je suis déçue chaque semaine. J’ai déjà trôné au sommet, et c’est difficile d’accepter mon classement présentement. »

L’Américaine Sloane Stephens a vaincu Martina Trevisan 6-3, 5-7 et 6-4, tandis que sa compatriote Bernarda Pera a plié l’échine 7-5, 6-2 devant Sara Sorribes Tormo.

Maria Lourdes Carle a obtenu sa première victoire sur le circuit WTA 1000 après avoir pris la mesure de la championne des Internationaux des États-Unis en 2021, Emma Raducanu, 6-2, 6-2.

Du côté masculin, l’Ontarien Denis Shapovalov doit affronter l’Argentin Facundo Diaz Acosta au premier tour un peu plus tard aujourd’hui.