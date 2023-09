Internationaux des États-Unis

Dabrowski et Routliffe remportent le double féminin

(New York) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Erin Routliffe ont remporté la finale du double féminin des Internationaux de tennis des États-Unis, 7-6 (9), 6-3 contre le tandem formé de l’Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva, dimanche après-midi à New York.