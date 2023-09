Le dernier tournoi majeur de la saison de tennis est maintenant derrière nous. La saison 2023 n’est pas encore terminée, mais l’action ralentira. L’heure est maintenant au bilan.

Aryna Sabalenka, légitime numéro un

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE Aryna Sabalenka

Iga Świątek a été au sommet du classement mondial pendant 75 semaines. C’est maintenant au tour d’Aryna Sabalenka de prendre les commandes. Et la Biélorusse ne l’a pas volé. En 2023, elle a remporté les Internationaux d’Australie, a atteint la finale des Internationaux des États-Unis, s’est qualifiée pour toutes les demi-finales des tournois majeurs, a gagné trois titres et a atteint le plateau des 50 victoires. Depuis un an, Sabalenka est la meilleure joueuse au monde. Aucune de ses adversaires n’est aussi complète. Le plus dangereux, c’est qu’il y a encore du progrès possible. Elle sera terrifiante en 2024.

Novak Djokovic, toujours le plus fort

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

N’en déplaise à Carlos Alcaraz, la finale de Wimbledon était une erreur de parcours pour Novak Djokovic. Sans la grandeur de l’Espagnol, le Serbe aurait réussi le Grand Chelem calendaire. Djokovic a conclu les Internationaux des États-Unis avec un 24e titre majeur et un nouvel abonnement au premier rang mondial. À Cincinnati, Djoko avait montré à Alcaraz qui était le patron. Et comme il se doit, le meilleur joueur au monde conclut l’année avec trois titres majeurs. Le jeune prodige, quant à lui, a baissé pavillon en demi-finale. Jusqu’à preuve du contraire, Djokovic est toujours le plus fort, mais l’année 2024 sera sans doute sa dernière chance de remporter les quatre tournois majeurs et l’or olympique dans la même année.

Un changement au Big Three ?

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE Coco Gauff

Au printemps et au début de l’été, l’identité du nouveau Big Three féminin était claire. Il serait composé d’Iga Świątek, d’Aryna Sabalenka et d’Elena Rybakina. Elles étaient de toutes les finales et leur jeunesse était inspirante et prometteuse. Toutefois, après le doublé américain d’Indian Wells et de Miami, Rybakina s’est effacée quelque peu. Blessée au troisième tour à Roland-Garros, éliminée en quarts de finale à Wimbledon et renvoyée chez elle après trois matchs à New York, la Kazakhe s’est fait soutirer la troisième position du classement mondial par Coco Gauff, la nouvelle championne. C’est peut-être elle, finalement, qui complètera le trio de tête, et qui nous enivrera au cours des saisons à venir.

La relance du tennis américain

PHOTO COREY SIPKIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Ben Shelton et Frances Tiafoe

Frances Tiafoe, Ben Shelton et Taylor Fritz ont tous atteint les quarts de finale chez les hommes. Coco Gauff et Madison Keys ont fait de même chez les femmes. Le tennis américain tire de la patte depuis quelques années. Depuis les belles années de Serena Williams, Andy Roddick et compagnie, les amateurs de tennis étatsuniens étaient à la recherche de nouveaux héros, de nouvelles idoles. Avec les départs à la retraite de John Isner et de Jack Sock, un nouveau chapitre s’est véritablement entamé à New York. Des joueuses comme Sloane Stephens et Sofia Kenin ont tenté des percées dans l’histoire récente, mais sans donner suite. Avec Gauff et les autres, le soleil se lève enfin sur le tennis américain.

Pas facile pour les Canadiens

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Félix Auger-Aliassime

Heureusement pour Tennis Canada, Gabriela Dabrowski a sauvé les honneurs de la nation en triomphant en double féminin. Sinon, les exploits canadiens à New York ont été plutôt limités. Pour la première fois depuis 2015, aucun Canadien n’a survécu au premier tour. Bianca Andreescu, Leylah Annie Fernandez, Rebecca Marino, Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic ont tous baissé pavillon d’entrée. Et si les dernières années ont été riches en victoires et en manchettes, la saison 2023 aura été très tranquille. En même temps, avec tant de jeunesse, il faut s’attendre à de telles périodes. C’est seulement que tous les athlètes de Tennis Canada ont connu un creux de vague en même temps.