Il y a dans chaque couronnement quelque chose d’à la fois historique, poétique et romantique. Celui de Coco Gauff aux Internationaux des États-Unis n’y a pas fait exception.

Lorsqu’elle a planté son dernier revers gagnant dans le fond du terrain, Gauff est tombée à la renverse. En larmes, cette adolescente de 19 ans venait de devenir une championne. Quoiqu’aux yeux de ses compatriotes américains, elle est plutôt devenue une reine.

Immédiatement après avoir battu Aryna Sabalenka en trois manches de 2-6, 6-3 et 6-2, samedi, elle s’est empressée de monter dans les gradins du Stade Arthur-Ashe de New York pour aller embrasser les membres de sa famille.

Au passage, elle a salué chaque partisan et touché chacune des mains ne tenant pas un téléphone cellulaire. Comme une souveraine paradant devant ses sujets.

Coco Gauff et Aryna Sabalenka à la fin du duel

Gauff est passée d’une gamine rêvant d’imiter Serena et Venus Williams à une championne unanime et vénérée.

Après tout, les États-Unis se cherchaient une nouvelle idole. Depuis le déclin de Serena, le tennis américain vogue la galère. Gauff est devenue seulement la deuxième joueuse locale ne s’appelant pas Williams à remporter le majeur new-yorkais en 25 ans.

Et c’est devenu évident au cours des derniers mois : elle est prête à prendre le flambeau.

L’adaptation

La native de Delray Beach, en Floride, se frottait quand même à Aryna Sabalenka. La Biélorusse s’emparera du premier rang mondial, lundi, et elle a été sans conteste la meilleure joueuse de la planète en 2023. Avec le titre aux Internationaux d'Australie et des demi-finales à Roland-Garros et Wimbledon, la joueuse de 25 ans est arrivée sur le court central avec confiance. Et avec raison.

La première manche a été complètement à l’avantage de la Biélorusse, même si elle trainait certains déchets dans son jeu. Son coup droit était irrégulier et ses premières balles de service cassaient son rythme. Mais comme la grande championne qu’elle est, elle a camouflé ses erreurs par de bons schémas tactiques.

Coco Gauff était très émotive après sa victoire.

Gauff est faible sur le coup droit, et elle est la première à le reconnaître. Sabalenka a mitraillé son adversaire sur le coup droit et ç’a payé.

Gauff revenait quand même de deux triomphes en trois semaines. À Washington et Cincinnati. Sa nouvelle association avec son entraîneur Brad Gilbert a porté fruit récemment.

« Honnêtement, merci à tous ceux qui n’ont jamais cru en moi. Il y a un mois, j’ai gagné un tournoi de catégorie 500 et les gens disaient que ça allait s’arrêter là. Il y a deux semaines j’ai gagné un Masters 1000 et les gens disaient que c’était la plus grosse récompense que j’allais avoir. Et trois semaines plus tard, je suis ici avec ce trophée. […] Alors ceux qui pensaient mettre de l’eau sur mon feu, vous avez plutôt ajouté de l’essence et ce feu brûle tellement fort en ce moment ! », a lancé la championne au terme de la rencontre.

Et si pendant cette finale l’eau a été son impuissance au coup droit, son gaz a été les fautes commises par Sabalenka.

Pour gagner, l’Américaine a utilisé la plus vieille recette du monde : laisser son adversaire commettre des erreurs.

C’est la clé au tennis, pour les professionnels ou les débutants dans un parc de quartier. Si un adversaire s’engouffre, il faut le laisser faire.

Parce que Gauff avait de la difficulté à rivaliser avec la puissance de Sabalenka, elle lui a proposé des balles plus arquées, moins fortes et plus bombées à partir du milieu de la deuxième manche. Cette stratégie a décéléré la cadence et la Biélorusse s’est sentie piégée et désorientée. Gauff venait de l’étouffer en lui retirant son oxygène, peu à peu.

Sur chaque point important, en situation de bris notamment, Sabalenka ratait avec régularité sur le coup droit.

En revanche, elle n’a jamais été capable de modifier son plan de match. Elle continuait de viser le coup droit de Gauff pour renverser le jeu en croisé par la suite. Mais comme la championne qu’elle est devenue, l’Américaine a su s’adapter.

« Je savais que si je donnais tout ce que j’avais, je pouvais gagner », a-t-elle évoqué.

Après tout, les plus grands savent qu’un début de match importe peu. C’est plutôt la manière de le terminer qui compte.

Et Gauff a conclu celui-ci en pleurs. Agenouillée au centre d’un stade devenu son royaume. Comme une reine autoproclamée pour laquelle tout le monde se réjouit de son accession au trône.

« Quand tu as passé à travers de la turbulence et des moments de doute, ce genre de moment est plus salvateur que ce à quoi j’aurais pu imaginer », a évoqué la finaliste de Roland-Garros en 2022.

Lourde défaite

Dans toute cette ivresse, Sabalenka se noyait dans ses larmes. Sur le podium, pendant la présentation des trophées, elle était incapable d’aligner deux phrases sans être submergée par le chagrin.

Si elle pleurait, ce n’est pas parce qu’elle venait de perdre, mais certainement puisqu’elle savait qu’elle aurait dû gagner cette finale, et parler en deuxième lors de cette présentation.

« Je sais que ma famille a veillé très tard pour me regarder. Je suis désolée de ce résultat », a-t-elle dit après de longues secondes loin de micro en essayant tant bien mal de retenir ses sanglots.

Sabalenka s’est transformée au cours de la dernière année. La joueuse qu’elle était il y a un an à peine n’aurait jamais surmonté un déficit de 0-6 et 3-5 en demi-finale face à Madison Keys.

Or, chassez le naturel et il revient au galop. Le pire ennemi de Sabalenka, c’est elle-même. Lorsqu’elle aperçoit un peu de noirceur, tout s’éteint. Tendance qu’elle était parvenue à éviter dans les tournois d’envergure cette saison. La preuve, elle figure désormais au sommet du classement.

« Je pense que j’ai appris à gérer mes émotions et me recentrer sur moi-même. Je crois que c’est la chose dont je suis la plus fière cette année. »

Avec 46 fautes directes et 51 % de jeux gagnés en première balle, c’est impossible de gagner une finale de tournoi majeur. Plus le moment était grand, plus Sabalenka s’emmêlait dans ses pinceaux. Les mauvaises langues diront que Sabalenka a perdu ce match plus que Gauff ne l’a gagné.

Et quelque part, c’est peut-être vrai. Mais il n’y a pas de petits triomphes. Il n’y a que de grands moments. Et Coco Gauff devra s’attendre à en vivre plein d’autres.