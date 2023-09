(New York) Coco Gauff a fait fi de la chaleur, de l’humidité et de sa puissante rivale pour atteindre les demi-finales des Internationaux des États-Unis pour une première fois en carrière grâce à une victoire de 6-0, 6-2 contre la Lettone Jelena Ostapenko, mardi.

Howard Fendrich Associated Press

Gauff, une Américaine âgée de 19 ans, devient la première Américaine de moins de 20 ans à atteindre le carré d’as à New York depuis 2001, quand Serena Williams avait été finaliste devant sa sœur aînée Venus.

« L’an dernier, j’ai perdu lors des quarts de finale et je voulais donc obtenir un meilleur résultat cette année, a mentionné Gauff. J’espère que mon parcours continuera à se prolonger, mais je suis contente de continuer à travailler en prévision du prochain match. »

Il s’agit pour Gauff d’une 16e victoire à ses 17 derniers matchs. Son meilleur résultat en Grand Chelem est une participation à la finale des Internationaux de France en 2022. Elle avait alors perdu contre Iga Swiatek.

Cette fois, Swiatek a été écartée de son chemin par Ostapenko lors du quatrième tour. Cela a non seulement mis fin à la défense de Swiatek, mais aussi à son règne comme no 1 mondiale. Elle cédera sa couronne à Aryna Sabalenka lors de la mise à jour du classement la semaine prochaine.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Jelena Ostapenko

Quand elle est en pleine possession de ses moyens, Ostapenko peut paraître imbattable, car elle joue le tout pour le tout à chaque coup. Mais la championne des Internationaux de France en 2017 peut aussi connaître des journées désastreuses comme mardi, quand elle a commis 36 fautes directes face à Gauff.

« Je ne me sentais pas à l’aise tout au long du match, et même sur la balle de match. Je connais son style et je sais qu’elle a les outils pour remonter la pente, peu importe le résultat, a dit Gauff, qui avait perdu contre Ostapenko aux Internationaux d’Australie en janvier. Je voulais donc passer à travers chaque point, essayer de jouer chaque balle. »

Lors des demi-finales, jeudi, Gauff sera opposée à la gagnante du duel entre la Tchèque Karolina Muchova, no 10, et la Roumaine Sorana Cirstea, no 30. Muchova et Cirstea avaient rendez-vous en soirée.

Les deux quarts de finale de mercredi opposeront Sabalenka, no 2, à la Chinoise Zheng Qinwen, no 23, ainsi que la Tchèque Marketa Vondrousova, championne à Wimbledon en juillet, à l’Américaine Madison Keys, no 17.