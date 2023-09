PHOTO KENA BETANCUR, AGENCE FRANCE-PRESSE

« C’est encore d’actualité, mais j’admets me donner plus de mérite maintenant, a dit Gauff jeudi soir, après avoir triomphé de Karolína Muchová 6-4, 7-5. Et nommer les choses aide à les rendre réelles. Je tente de parler de moi de façon plus positive, de me dire que je suis une grande joueuse. »