La Canadienne Leylah Fernandez et sa partenaire américaine Taylor Townsend se sont qualifiées pour la finale du double féminin de Roland-Garros, vendredi.

La Presse canadienne

Fernandez et Townsend, 10e tête de série du tournoi du Grand Chelem sur terre battue, ont vaincu le duo américain de Jessica Pegula et Coco Gauff, 2e tête de série, en deux manches de 6-0 et 6-4.

Fernandez, de Laval, au Québec, a connu des difficultés en simple cette année. Elle cumule une fiche de 14-13 cette saison après avoir perdu son match de deuxième tour en simple contre Clara Tauson.

Cependant, elle et Townsend ont connu du succès en double depuis qu’elles ont uni leurs forces en mars, accédant à la finale à Miami, où elles ont perdu contre Pegula et Gauff, et à la demi-finale à Madrid.

La paire affrontera en finale Hsieh Su-Wei, de Taiwan, et Wang Xinyu, de Chine.

Il s’agira de la première participation de Fernandez à une finale de Grand Chelem depuis qu’elle a atteint la finale du simple féminin à l’US Open en 2021.