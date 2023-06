(Paris) Deux Canadiennes qui n’ont pas réussi à réaliser de longs parcours en simple aux Internationaux de tennis de France font un impressionnant tabac en double.

La Presse Canadienne

La Québécoise Leylah Fernandez et l’Américaine Taylor Townsend ont atteint les demi-finales du double féminin à la suite de leur victoire de 6-3, 6-3 contre les Taïwanaises Latisha Chan et Chan Hao-ching.

Plus tôt en journée, l’Ontarienne Bianca Andreescu et l’Australien Michael Venus ont accédé à la finale du double mixte après avoir disposé de l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et de l’Américain Nathaniel Lammons 7-6 (5), 7-6 (4).

En route vers leur victoire, Fernandez et Townsend ont converti leurs quatre chances de bris tout en repoussant cinq des six balles de bris qu’elles ont concédées à leurs rivales.

Finaliste lors des Internationaux des États-Unis en 2021, Fernandez connaît des ennuis en simple depuis le début de l’année. Sa défaite en trois manches contre Clara Tauson en deuxième ronde à Paris a fait glisser sa fiche à 14-13 depuis le début de 2023.

Toutefois, la Québécoise et l’Américaine ont connu du succès depuis qu’elles ont décidé, en mars, de former un tandem. Elles ont participé à la finale à l’Omnium de Miami et aux demi-finales à l’Omnium de Madrid, deux tournois de catégorie WTA 1000.

Dixièmes têtes de série du double féminin, Fernandez et Townsend livreront bataille, vendredi en demi-finale, au tandem américain composé de Jessica Pegula et de Coco Gauff, classées deuxièmes. Lors de la finale à Miami, Pegula et Gauff avaient vaincu Fernandez et Townsend en deux manches.

Andreescu, qui cherche à retrouver le niveau de jeu qui l’a menée à son triomphe aux Internationaux des États-Unis de 2019 et, éventuellement, au quatrième rang du classement mondial, a bien paru lors de ses deux premiers matchs en simple à Paris. Elle a cependant subi un cinglant revers de 6-1, 6-1 aux mains de l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, en troisième ronde.

Mais voilà qu’elle aura la chance de jouer pour un titre en double mixte.

Andreescu et Venus ont eu besoin d’un deuxième bris d’égalité pour atteindre la ronde ultime après qu’ils eurent été incapables de convertir une balle de bris qui leur aurait donné une avance de 3-2 en deuxième manche.

Après que les deux paires eurent gagné leur service pendant le reste du set, Andreescu et Venus ont pris une avance de 4-0 lors du bris décisif et ont mis fin à l’affrontement dès leur première balle de match.

En finale, jeudi, Andreescu et Venus retrouveront la Japonaise Miyu Kato et l’Allemand Tim Puez.