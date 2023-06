(Paris) La Bélarusse Aryna Sabalenka a reconnu être « épuisée » physiquement et mentalement, jeudi après son élimination en demi-finales à Roland-Garros, mais a avoué avoir « hâte » de retourner à Wimbledon où elle avait été interdite de participer l’an dernier comme tous les autres joueurs russes et biélorusses.

Agence France-Presse

« Je suis vraiment épuisée, là maintenant. Mais je pense que c’est uniquement parce que j’ai perdu ce match. Et il est normal de se sentir épuisée après deux semaines de tennis non-stop sur terre battue », a déclaré la N.2 mondiale, battue par la Tchèque Karolina Muchova (43e) 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-5.

« Je ne vois pas ce tournoi comme négatif, j’ai fait d’énormes progrès sur terre battue, c’est mon meilleur résultat ici, j’essaie de rester positive malgré tout, je veux garder un regard positif sur ce tournoi », a-t-elle ajouté.

Sabalenka, lauréate des Internationaux d’Australie en janvier, n’avait encore jamais passé le troisième tour à Paris.

« Ça a été deux semaines super, avec des challenges sur le plan émotionnel, mais je m’en suis sortie et je pense que ça va me rendre plus forte », a-t-elle insisté.

Elle a en particulier été mise en difficulté en conférence de presse par des questions pressantes sur la guerre en Ukraine et ses liens avec l’autoritaire président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko, allié de Moscou. Elle avait été autorisée à manquer deux conférences de presse d’après-victoire, pourtant obligatoires.

Réinterrogée sur ce sujet jeudi, elle a refusé de répondre : « Je ne veux pas parler de politique, j’ai déjà dit tout ce que j’avais à dire », a-t-elle répondu.

Sur le court, elle s’est sentie « bien » et prête à se battre « sur toutes les chances qui se présentaient ».

Alors si elle a perdu, c’est qu’elle a fait face à une adversaire qui a produit un tennis « incroyable ».

Ainsi, elle a servi pour le match à 5-2, mais Muchova a alors « haussé son niveau ».

« Elle a commencé à jouer avec plus d’agressivité et moi, j’ai perdu mon rythme et je n’étais plus là », a-t-elle analysé.

« Ce que j’ai fait jusque-là cette saison est incroyable et j’espère continuer comme ça », a-t-elle ajouté.

Et notamment, sur le gazon de Wimbledon puisqu’elle a annoncé avec bonheur avoir reçu son visa pour le Royaume-Uni où se déroulera le Majeur sur gazon du 3 au 16 juillet.

« J’ai vraiment hâte. J’aime vraiment jouer à Wimbledon. J’adore l’atmosphère qui y règne. Wimbledon m’a vraiment manqué l’an dernier. J’ai hâte d’y retourner et d’y jouer mon meilleur tennis », a-t-elle affirmé.

En 2021, elle avait atteint les demi-finales sur le gazon londonien.