(Paris) La Russe Anastasia Pavlyuchenkova, hors circuit presque toute la saison 2022 à cause d’une blessure longue durée au genou gauche, est de retour en quarts de finale à Roland-Garros après sa victoire face à la Belge Elise Mertens (28e) 3-6, 7-6, 6-3 dimanche.

Agence France-Presse

Pavlyuchenkova s’était hissée jusqu’en finale de l’édition 2021 Porte d’Auteuil, où elle s’était inclinée contre la Tchèque Barbora Krecjikova. Grimpée jusqu’à la 11e place mondiale en novembre 2021, la Russe de 31 ans n’a quasiment pas joué l’année suivante, la faute à un genou gauche douloureux.

« Je suis vraiment fière de moi, c’était un match incroyable », a déclaré en français Pavlyuchenkova, qui a été menée d’un set et d’un bris dans ce premier huitième de finale du tableau féminin.

« Je suis hyper heureuse d’être de nouveau ici sur ce court Central, après ma blessure je n’ai presque pas joué pendant un an, c’est exceptionnel, incroyable pour moi », a-t-elle ajouté.

Avant Roland-Garros, Pavlyuchenkova n’avait remporté que cinq matchs sur le circuit principal depuis son retour début 2023. Elle en a gagné presque autant rien qu’en une semaine sur la terre battue parisienne.

Contre Mertens, elle a dû batailler pendant plus de trois heures et a eu un peu de mal à conclure. En tête 5 jeux à 1 dans la manche décisive, elle a obtenu trois premières balles de match, mais n’elle ne s’est imposée que deux jeux plus tard, à sa cinquième occasion.

PHOTO EMMANUEL DUNAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Elise Mertens

Tombée au-delà de la 300e place mondiale, et entrée dans le tableau principal grâce à un classement protégé, Pavlyuchenkova est la quart de finaliste la moins bien classée en Grand Chelem depuis 2017 (Kanepi aux Internationaux des États-Unis).

Pour une place dans le dernier carré, Pavlyuchenkova sera opposée soit à la Biélorusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale, soit à l’Américaine Sloane Stephens, finaliste sur la terre battue parisienne en 2018.

Sabalenka et Stephens s’affrontent en soirée dans la première session de soirée proposant une affiche féminine.