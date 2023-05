(Paris) Peyton Stearns a enregistré la plus importante victoire de sa carrière en disposant de l’ancienne championne Jelena Ostapenko 6-3, 1-6 et 6-2 mercredi pour atteindre le troisième tour des Internationaux de tennis de France.

Associated Press

Stearns, une ancienne joueuse de l’Université du Texas, est devenue professionnelle en juin 2022.

Ostapenko a remporté Roland-Garros en 2017, mais n’a jamais pu franchir le troisième tour depuis ce temps. La Lettonne, 17e tête de série du tournoi, a été brisée à cinq reprises contre Stearns, en plus de cumuler 28 fautes directes.

L’Américaine âgée de 21 ans continue son ascension au classement mondial et s’est pointée à Paris au 69e échelon, à la suite d’une bonne séquence sur la terre battue.

La troisième tête de série Jessica Pegula a aussi poursuivi sa route après avoir profité de l’abandon de Camila Georgi, blessée. L’Américaine menait 6-2 lorsque son adversaire a lancé la serviette.

Puis, quelques heures après que son mari Gaël Monfils eut triomphé en cinq sets lors du programme de soirée mardi, Elina Svitolina est venue de l’arrière pour vaincre la qualifiée Storm Hunter 2-6, 6-3, 6-1.

Du côté masculin, le Grec Stefanos Tsitsipas a disposé de Roberto Carballes Baena 6-3, 7-6 ( 4 ), 6-2. Tsitsipas, cinquième tête de série, a mis du temps à se mettre en marche, et il a dû travailler d’arrache-pied pendant deux manches avant de retrouver ses repères.

D’autre part, le favori, Carlos Alcaraz, et la troisième tête de série, Novak Djokovic, seront en action plus tard aujourd’hui. Alcaraz a rendez-vous avec le Japonais Taro Daniel sur le court Philippe-Chatrier, et ce duel sera suivi en soirée de celui entre Djokovic et Martin Fucsovics.