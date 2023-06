Pour se payer l’enfant prodige du tennis, sur terre battue qui plus est, il faut être parfait. C’est en s’efforçant de faire ce match sans faute que Denis Shapolov s’est sabordé.

Abonné aux doubles fautes et étant incapable de profiter de son service, le Canadien n’a pas fait long feu contre Carlos Alcaraz, pliant l’échine 6-1, 6-4, 6-2, vendredi. Le parcours de Shapovalov à la porte d’Auteuil est stoppé au troisième tour.

Si la première manche a été à sens unique, Alcaraz remportant les cinq premiers jeux, c’est lors de la deuxième manche que Shapovalov a obtenu plus de réussite. C’est aussi lors de cette manche qu’il a laissé filer une occasion parfaite de déstabiliser son rival.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS Denis Shapovalov

Plus posé qu’à l’habitude, Shapovalov a été capable de prendre les devants 4-1 à un certain point. Or, ses 10 doubles fautes lors du duel, dont cinq lors de la deuxième manche lui ont coûté cher. En face, l’Espagnol a montré toute sa supériorité avec des amortis spectaculaires avant de venir de l’arrière et gagner.

La troisième et ultime manche a été à l’instar de la première : l’émule de Rafael Nadal a été dans une classe à part. Le résultat n’a jamais été mis en doute.

Le domicile d’Alcaraz

Sur le court central, la première raquette mondiale est arrivée avec une tenue blanche et rayée verte qui rappelait les maillots nigériens à la Coupe du monde de soccer. Il a fait honneur à Jay-Jay Okocha en offrant un spectacle de grande qualité.

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Carlos Alcaraz et Denis Shapovalov

Le joueur de 20 ans a porté sa fiche à 33-3 cette saison. Le vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2022 a semblé en contrôle tout au long du duel et s’est permis des coups remarquables au filet, laissant la plupart du temps Shapovalov à court de solutions.

La terre battue, la surface de prédilection d’Alcaraz, a permis à ce dernier d’être encore meilleur contre un adversaire qui généralement des ennuis sur cette surface. Malgré que Shapovalov est dans une saison en dents de scie, Alcaraz a tout de même montré qu’il était tout simplement supérieur. Sa quête pour le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison est plus vivante que jamais.

En huitièmes de finale, Alcaraz croisera le fer avec Lorenzo Musetti, la 18e raquette mondiale. L’Italien de 21 ans s’est imposé contre Cameron Norrie en trois manches plus tôt dans la journée.