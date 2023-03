Omnium de Miami

Gaël Monfils, la blessure finale ?

(Paris) Gaël Monfils avait prévenu : de retour sur le circuit après sept mois à soigner un pied, il n’était pas certain d’avoir la force mentale de surmonter une nouvelle blessure. Et l’incident redouté s’est produit mercredi à Miami, ouvrant la porte à une possible retraite du populaire joueur français.