Indian Wells

Aryna Sabalenka et Elena Rybakina qualifiées pour la finale

(Indian Wells) Euphorique depuis sa victoire à l’Omnium d’Australie, la no 2 mondiale Aryna Sabalenka a réussi une nouvelle démonstration de force pour écarter 6-2, 6-3 la Grecque Maria Sakkari (7e) et rallier la finale du WTA 1000 d’Indian Wells, vendredi en Californie. Elena Rybakina, 10e mondiale et lauréate à Wimbledon l’an passé, s’est également qualifiée pour la finale, en étrillant 6-2, 6-2 la no 1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek.