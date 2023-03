(Dubaï) Félix Auger-Aliassime s’est incliné 7-6 (4), 6-4 devant Lorenzo Sonego au deuxième tour du Championnat de tennis de Dubaï, mercredi matin.

La Presse Canadienne

Le Québécois présente maintenant une fiche de 2-1 en carrière contre Sonego, après s’être incliné au bout d’une heure et 55 minutes de jeu sur le ciment aux Émirats arabes unis.

Dès le départ, Auger-Aliassime a éprouvé des ennuis à établir son jeu au service.

La quatrième tête de série du tournoi n’a d’ailleurs mis que 46 % de ses premières balles de service en jeu au premier set, contre 79 % pour son adversaire. Malgré tout, le match était serré puisqu’aucune balle de bris n’a été enregistrée en première manche.

Sonego s’est cependant démarqué avec 13 coups gagnants, contre seulement 10 pour le représentant de l’unifolié, ce qui lui a éventuellement permis de s’adjuger le premier set.

La tendance s’est poursuivie au deuxième set, et l’Italien est même parvenu à prendre l’ascendant sur la neuvième raquette mondiale. Sonego a notamment dominé la colonne des premières et deuxièmes balles de service, et il a en a fait juste assez pour convertir l’une de ses trois balles de bris.

C’est d’ailleurs en profitant d’une double faute d’Auger-Aliassime au septième jeu de la deuxième manche que Sonego a pu obtenir le bris déterminant.

Pendant ce temps, Auger-Aliassime tentait tant bien que mal de trouver des solutions pour se relancer contre le 67e joueur au monde. Force est d’admettre qu’il est arrivé à court, étant incapable de s’offrir la moindre balle de bris du match.

L’Italien a converti la première de ses deux balles de match, avec un coup gagnant.

En quarts de finale, Sonego aura rendez-vous avec l’Allemand Alexander Zverev, septième tête de série, qui a défait l’Australien Christopher O’Connell 7-5, 6-4.

Auger-Aliassime était le seul Canadien en lice à Dubaï.