(Dubaï) La Polonaise Iga Swiatek a atteint la finale des Championnats de tennis de Dubaï grâce à une victoire en deux manches de 6-4, 6-2, vendredi, contre l’Américaine Cori Gauff.

La Presse Canadienne

Numéro un mondiale, Swiatek a eu besoin de 88 minutes pour vaincre l’Américaine de 18 ans, classée sixième au monde.

Pour Swiatek, il s’agissait de sa sixième victoire en autant de sorties contre Gauff, toutes obtenues en deux manches.

« Un autre match à jouer. Je vais y mettre tout mon cœur », a écrit Swiatek sur Twitter.

En finale, elle affrontera la Tchèque Barbora Krejcikova, classée 30e, qui a vaincu l’Américaine Jessica Pegula, troisième au monde, 6-1, 5-7, 6-0.

Finaliste contre Swiatek la semaine dernière à Doha, Pegula avait forcé la présentation d’un set décisif en brisant le service de Krejcikova lors du 12e jeu de la deuxième manche sans que la Tchèque n’inscrive un seul point.

Cette dernière a réagi en gagnant 12 des 13 premiers points du troisième set, chemin faisant vers deux bris de service et une avance de 3-0. Pegula ne s’en est jamais remise.

Il s’agira d’une quatrième confrontation entre Swiatek et Krejcikova. La Polonaise a gagné les deux premières, en mars 2021 et en mai 2021, et Krejcikova a vaincu Swiatek en octobre 2022. Les deux derniers duels ont nécessité trois manches.

Cinq bris

Plus tôt en journée, Swiatek n’avait pas eu besoin d’être dominante à son service pour venir à bout de sa talentueuse adversaire.

D’ailleurs, elle n’a réussi qu’un seul as, commis trois doubles fautes et a été incapable de sauver les deux balles de bris auxquelles elle a fait face, une dans chaque set.

Toutefois, elle a réussi à se donner 10 balles de bris et en a converti cinq, dont trois lors de la deuxième manche.

Au premier set, Swiatek a inscrit des bris lors des troisième et septième jeux avant de perdre son service lors du huitième jeu, au moment où la Polonaise servait pour la manche avec une avance de 5-2.

Swiatek a concédé le tout premier point de la deuxième manche, mais a gagné les 13 suivants pour se donner une confortable avance de 4-0.

Gauff a récupéré l’un de ces bris lors du sixième jeu pour réduire à 4-2 l’avance de Swiatek. Cette dernière a aussitôt répliqué avec son cinquième bris de service du match.