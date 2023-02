(Dubaï) La Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa partenaire de jeu américaine Bethany Mattek-Sands se sont inclinées 7-5, 7-5 devant les Russes Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova en quarts de finale du Championnat de tennis de Dubaï, jeudi.

La Presse Canadienne

Fernandez et Mattek-Sands ont plié l’échine au bout d’une heure et 54 minutes de jeu.

Kudermetova et Samsonova auront rendez-vous en demi-finales avec le duo composé de l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et de la Lettonne Jelena Ostapenko, qui ont évincé la Chinoise Zhaoxang Yang et la Russe Vera Zvonareva 6-7 (3), 6-2 et 10-8.

Mardi, Fernandez avait vu son parcours en simple à Dubaï s’arrêter brusquement après qu’elle se soit inclinée sèchement 6-1, 6-1 au deuxième tour devant la no 1 mondiale Iga Swiatek.

De son côté, l’Ontarienne Bianca Andreescu a été évincée dès le premier tour au compte de 6-3, 6-4 par la Kazakhe Elena Rybakina lundi.