(Dubaï) La Québécoise Leylah Annie Fernandez a atteint les quarts de finale du tournoi de double en compagnie de sa partenaire de jeu américaine Bethany Mattek-Sands, mercredi, au Championnat de tennis de Dubaï.

La Presse Canadienne

Fernandez et Mattek-Sands sont venues de l’arrière pour vaincre la Chinoise Xu Yifan et la Russe Aliaksandra Sasnovich 3-6, 6-1 et 13-11 au bout d’une heure et 26 minutes.

Elles affronteront maintenant le duo russe formé de Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova, qui a disposé de la Mexicaine Giuliana Olmos et de la Chinoise Shuai Zhang 6-4, 6-2.

La veille, Fernandez a vu son parcours en simple à Dubaï s’arrêter brusquement après qu’elle se soit inclinée sèchement 6-1, 6-1 au deuxième tour devant la no 1 mondiale Iga Swiatek.

De son côté, l’Ontarienne Bianca Andreescu a été évincée dès le premier tour au compte de 6-3, 6-4 par la Kazakhe Elena Rybakina lundi.

Par ailleurs, Swiatek a déjà atteint les demi-finales.

La Polonaise âgée de 21 ans a d’abord éliminé sèchement Samsonova 6-1, 6-0. Elle a ensuite profité du forfait de l’ex-no 1 mondiale Karolina Pliskova pour obtenir une place dans le carré d’as.

Pliskova s’est retirée du tournoi après avoir pris la mesure d’Anhelina Kalinina 7-5, 6-7 (6), 6-2 en ronde des 16.

Swiatek, la détentrice de trois titres du Grand Chelem en carrière, a gagné ses cinq derniers matchs — incluant la finale de l’Omnium du Qatar la semaine dernière.

De son côté, la championne des Internationaux d’Australie Aryna Sabalenka a porté sa fiche en 2023 à 13-0 grâce à une victoire de 2-6, 6-1, 6-1 contre Jelena Ostapenko.

Lors des quarts de finale, Sabalenka, deuxième tête de série, jouera contre Barbora Krejcikova. Cette dernière a vaincu sa compatriote tchèque Petra Kvitova 6-3, 6-2.

L’Américaine Madison Keys aura rendez-vous avec sa compatriote Coco Gauff en quarts de finale. Keys a défait Victoria Azarenka 6-2, 6-1, tandis que Gauff a profité de l’abandon de la finaliste des Internationaux d’Australie, Rybakina, en raison d’une blessure au bas du dos.

Le dernier quart de finale opposera l’Américaine et troisième tête de série Jessica Pegula à la Tchèque Karolina Muchova.