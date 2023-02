(Dubaï) La Canadienne Leylah Annie Fernandez et sa partenaire de double américaine Bethany Mattek-Sands ont disposé de la Brésilienne Luisa Stefani et de la Kazakhe Anna Danilina 1-6, 6-3 et 11-9 au premier tour, lundi, aux Championnats de tennis de Dubaï.

La Presse Canadienne

Fernandez, de Laval, et Mattek-Sands auront maintenant rendez-vous avec la Russe Aliaksandra Sasnovich et la Chinoise Yifan Xu. Ces dernières ont mis la table pour ce duel de deuxième tour en disposant des Britanniques Harriet Dart et Eden Silva 4-6, 6-1 et 10-6.

La Québécoise âgée de 20 ans avait bien amorcé les Championnats de tennis de Dubaï en simple dimanche en signant une victoire en deux manches de 6-4, 6-2 contre l’Autrichienne Julia Grabher.

Au prochain tour, Fernandez croisera le fer avec la Polonaise Iga Swiatek, première joueuse mondiale, fort possiblement mardi.

De son côté, l’Ontarienne Bianca Andreescu affrontera un peu plus tard lundi la Kazakhe Elena Rybakina, neuvième tête de série du tournoi.