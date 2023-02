PHOTO KAMRAN JEBREILI, ASSOCIATED PRESS

(Dubaï) La Québécoise Leylah Fernandez a bien amorcé les Championnats de tennis de Dubaï en signant une victoire en deux manches de 6-4, 6-2 contre l’Autrichienne Julia Grabher, dimanche.

La Presse Canadienne

Au prochain tour, Fernandez croisera le fer avec la Polonaise Iga Swiatek, première joueuse mondiale, fort possiblement mardi.

Cette dernière se présentera à ce tournoi après avoir dominé l’Américaine Jessica Pegula en finale de l’Omnium du Qatar, 6-3, 6-0, samedi.

Il s’agira de la deuxième confrontation entre les deux joueuses. Swiatek avait gagné la première 6-1, 6-2 en 75 minutes en janvier 2022 à Adélaïde.

« Je vais devoir parler avec mes instructeurs. On verra ce qu’ils vont dire et j’espère pouvoir exécuter leur plan de match autant que possible », a déclaré Fernandez sur le court après sa victoire, dimanche, lorsqu’elle s’est fait demander ce qu’elle devra faire pour venir à bout de la Polonaise.

« La chose que je vais faire, a-t-elle aussitôt ajouté, c’est d’apprécier les moments que je vais passer sur le court contre elle. Elle a connu beaucoup de succès lors des deux dernières années, et je suis sûre que ce sera un excellent match. »

C’était la deuxième fois que Fernandez et Grabher s’affrontaient en carrière. La Québécoise de 20 ans, 39e au monde, eu besoin de travailler plus fort que lors de leur premier duel qu’elle avait gagné 6-0, 6-1 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 5 janvier dernier, en seulement 45 minutes.

Dimanche, il lui a fallu 40 minutes pour boucler la première manche. Fernandez a pris l’avance avec un bris de service lors du cinquième jeu, mais a perdu cet avantage lors du huitième jeu, ce qui permettait à Grabher de ramener le duel à service égal.

Fernandez a réagi en brisant le service de Grabher dès le jeu suivant avant de gagner le set lorsque l’Autrichienne a envoyé un coup droit au-delà de la ligne de fond.

Fernandez a enchaîné en gagnant les quatre premiers jeux de la deuxième manche de manière expéditive, ne concédant que cinq points au passage.

Pour Grabher, 90e joueuse mondiale, la côte à remonter était trop abrupte. Le match a pris fin après 74 minutes d’action lorsque l’Autrichienne a tenté un retour de service du revers qui est tombé au-delà de la ligne de fond.

Fernandez a conclu le match avec deux as et trois doubles fautes. Surtout, elle a réussi 74 % de ses premiers services et gagné 87 % des points après avoir logé sa première balle en jeu.

Fernandez n’a pas réussi à sauver la seule balle de bris à laquelle elle a fait face, mais en revanche, elle a réussi quatre bris en huit opportunités.

Lundi, ce sera au tour de l’Ontarienne Bianca Andreescu de jouer son match de première ronde, contre la Kazakhe Elena Rybakina, neuvième tête de série et 10e joueuse mondiale.

Andreescu occupe le 36e rang du classement de la WTA.

Dans d’autres affrontements ayant eu lieu dimanche, la Russe Liudmila Samsonova, 14e tête de série, et l’Espagnole Paula Badosa ont disputé le plus long match de la saison sur le circuit de la WTA.

Après 3 h 22 minutes d’action, la Russe a arraché une victoire de 6-7 (3), 7-6 (5), 6-4 contre la 20e joueuse mondiale.

« Affronter Paula est toujours difficile », a déclaré Samsonova sur le court après sa victoire.

« Elle joue de manière incroyable et je suis donc vraiment fière d’être restée sur le court jusqu’à la fin. […] Je pense que je progresse match après match, jour après jour. Je sais que c’est une longue aventure et j’espère continuer comme ça », a-t-elle ajouté.

La journée a été beaucoup plus facile pour la Tchèque Petra Kvitova, 12e tête de série, et l’Américaine Madison Keys, qui ont eu besoin de 68 et 60 minutes, respectivement, pour accéder à la ronde suivante.