(Dubaï) La Canadienne Rebecca Marino a subi l’élimination en deuxième ronde des qualifications des Championnats de tennis de Dubaï, après un revers de 6-4, 3-6, 6-7 (5) face à l’Espagnole Rebeka Masarova, samedi.

La Presse Canadienne

Souvent appuyée par un service puissant et efficace, Marino, 75e joueuse mondiale, n’a obtenu que quatre as comparativement à autant de doubles fautes. Elle n’a réussi que 54 % de ses premiers services et n’a sauvé qu’une seule des quatre balles de bris auxquelles elle a fait face.

Face à une rivale classée 95e à la WTA, Marino a pourtant offert du jeu de qualité au premier set, lors duquel elle n’a concédé aucune chance de bris à Masarova. La Canadienne n’a eu besoin que d’un seul bris, réalisé au troisième jeu, pour gagner le set.

Marino n’a toutefois pas réussi à maintenir la cadence lors du deuxième set, concédant les trois premiers jeux, dont le deuxième alors qu’elle était au service.

Cette fois-ci, ce fut au tour de Masarova de n’offrir aucune chance de bris à son adversaire, forçant ainsi la tenue d’une manche décisive.

Marino a de nouveau mal entamé le troisième set, perdant les trois premiers jeux dont deux à son service. La Canadienne s’est ressaisie et a récupéré ces deux bris lors des quatrième et sixième jeux pour ramener le duel à service égal.

Marino n’a pas su profiter de deux balles de bris lors du huitième jeu et d’une balle de match lors du 10e jeu, et un bris d’égalité devenait nécessaire.

Autant Marino que Masarova ont été inefficaces au service lors de ce bris. Marino a perdu ses six services tandis que l’Espagnole en a gagné un seul en six tentatives. Ce fut suffisant pour remporter le bris 7-5, et le match.

PHOTO DAVID ROWLAND, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Rebeka Masarova

Marino espérait devenir la troisième Canadienne à se joindre au tableau principal du simple féminin, la Québécoise Leylah Fernandez et l’Ontarienne Bianca Andreescu y étant déjà inscrites.

Classée 39e au monde, Fernandez disputera d’ailleurs son premier match du tournoi dimanche, face à l’Autrichienne Julia Grabher, qui est issue des qualifications. Grabher occupe le 90e échelon au classement de la WTA.

Si elle bat Grabher, Fernandez aura ensuite rendez-vous avec la Polonaise Iga Swiatek, qui se présentera au tournoi après avoir dominé l’Américaine Jessica Pegula en finale de l’Omnium du Qatar, 6-3, 6-0, samedi.

Quant à Andreescu, 36e joueuse mondiale, elle aura droit à un bon test lors de sa première sortie alors qu’elle devra croiser le fer avec la Kazakhe Elena Rybakina, neuvième tête de série et 10e au classement de la WTA. Ce match n’aura pas lieu avant lundi.

Il y a trois semaines, Rybakina a atteint la finale des Internationaux d’Australie mais s’est inclinée en trois sets contre la Bélarusse Aryna Sabalenka. En cours de route, Rybakina avait éliminé Swiatek 6-4, 6-4 en huitièmes de finale.