(Doha) Leylah Annie Fernandez a baissé pavillon 6-2, 7-5 devant la Tchèque Karolina Pliskova au dernier tour du tournoi de qualifications à Doha, lundi, tandis que sa compatriote Rebecca Marino a obtenu son billet pour le tableau principal.

La Presse Canadienne

Fernandez, qui est âgée de 20 ans, a plié l’échine au bout d’une heure et 32 minutes de jeu.

Pliskova, la favorite du tableau des qualifications et 19e joueuse mondiale, a exploité sa puissance pour venir à bout de la Québécoise, septième tête de série. Elle a notamment décoché 10 as, contre un seul pour Fernandez, et a été plus opportuniste qu’elle en situation de bris.

Pliskova a notamment ravi le service de la Lavalloise quatre fois en autant d’occasions, et elle n’a concédé le sien qu’une seule fois en sept opportunités.

Il s’agissait du premier match en carrière entre les deux joueuses.

De son côté, Marino a surpris la Tchèque Marie Bouzkova 7-5, 6-1 en une heure et 35 minutes.

Marino, 75e raquette mondiale, présente maintenant une fiche de 1-1 en carrière contre Bouzkova, deuxième tête de série du tableau des qualifications. La Britanno-Colombienne avait encaissé une défaite contre la 26e joueuse au monde au premier tour des Internationaux d’Australie en 2022.

Marino a été plus efficace que sa rivale au service – elle a remporté 78,6 % des points avec sa première balle, contre 59,1 % pour Bouzkova –, et elle a été moins brouillonne de manière générale dans son jeu.

Bouzkova a notamment commis cinq doubles fautes, contre une seule pour la représentante de l’unifolié, et elle a été victime de quatre bris en 14 occasions. En comparaison, Marino n’a cédé son service qu’une seule fois en cinq tentatives.