Félix Auger-Aliassime n’est pas encore arrivé à résoudre l’énigme Daniil Medvedev. Le Québécois s’est incliné en deux manches de 6-4 et 7-6 (7) devant le Russe en demi-finale du tournoi de Doha, au Qatar, vendredi.

FAA, 9e mondial, tentait non seulement d’accéder à sa première finale de 2023, mais espérait aussi vaincre Medvedev pour la première fois en six duels contre lui en carrière. Le plus récent ne datait d’ailleurs que de sept jours ; à Rotterdam, Medvedev avait éliminé le Canadien en quart de finale. Ce dernier avait donc l’occasion de prendre sa revanche…

Sauf que l’affrontement n’a pas exactement bien commencé pour lui. Contrairement à son habitude, Auger-Aliassime éprouvait des difficultés au service. Medvedev l’a d’ailleurs brisé dès le premier jeu.

PHOTO IBRAHEEM AL OMARI, REUTERS Daniil Medvedev

L’athlète de 22 ans s’est graduellement replacé, réussissant son premier bris pour faire 4-4. C’est au jeu suivant qu’il s’est tiré dans le pied. Après avoir pris les devants 40-15, il a laissé son adversaire revenir de l’arrière jusqu’à compléter un autre bris.

Après la première manche, Auger-Aliassime avait commis 17 fautes directes, contre 6 pour le Russe, qui semblait imperturbable.

Le deuxième set a été un peu plus partagé. Auger-Aliassime, malgré le retard et un début de match difficile, est demeuré concentré et a poussé jusqu’au bris d’égalité. Les deux joueurs se sont échangé les points ; à 6-4 pour FAA, on s’attendait bien à une troisième manche. Medvedev, impassible, a toutefois tenu le coup et remporté les trois points suivants avant de s’emparer de la victoire.

Ultimement, c’est un manque de constance qui aura privé le Québécois d’une première finale cette saison.

Daniil Medvedev tentera de décrocher un deuxième titre consécutif après celui de Rotterdam samedi, à 10 h. Il se mesurera à Andy Murray.