(Doha) Félix Auger-Aliassime a défait Alejandro Davidovich Fokina 6-4, 7-6 (5) en quarts de finale du tournoi de tennis de Doha, au Qatar, jeudi après-midi, mettant la table pour un autre duel contre Daniil Medvedev.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime a pris la mesure de l’Espagnol classé 31e au monde au bout d’une heure et 48 minutes.

La deuxième tête de série du tournoi a le numéro de Davidovich Fokina depuis qu’il est sur le circuit de l’ATP : il présente une fiche parfaite de 3-0 contre lui, après l’avoir défait au Masters de Rome et aux Internationaux d’Australie en 2022.

Le Québécois âgé de 22 ans a une fois de plus misé sur son service redoutable pour établir son jeu contre le 31e joueur mondial. Il a réussi huit as, contre un seul pour Davidovich Fokina, et remporté 86 % des points avec sa première balle.

Auger-Aliassime a néanmoins dû travailler d’arrache-pied contre son rival — comme ce fut le cas lors de leurs deux duels précédents. Il a d’ailleurs réussi le seul bris du match pour prendre les devants 5-4 en première manche, en route vers la victoire.

Le représentant de l’unifolié a aussi dominé les coups gagnants 25-20, et commis une seule faute directe de plus (12-11) que Davidovich Fokina.

En demi-finales, Auger-Aliassime retrouvera donc Medvedev. La troisième tête de série du tournoi l’avait défait en quarts de finale du tournoi de Rotterdam la semaine dernière.

Le Russe a obtenu son billet pour le carré d’as en disposant de l’Australien Christopher O’Connell 6-2, 4-6 et 7-5 un peu plus tôt jeudi.

Dans l’autre demi-finale, le Tchèque Jiri Lehecka, 52e joueur au monde, croisera le fer avec l’Écossais Andy Murray, 70e.