(Paris) L’Écossais Andy Murray, 70e mondial, a battu le Tchèque Jiri Lehecka 6-0, 3-6, 7-6 (8/6) en demi-finale du Tournoi de Doha au terme d’une nouvelle grosse bataille au cours de laquelle il a écarté deux balles de match.

Agence France-Presse

L’ancien numéro un mondial atteint sa première finale sur le circuit ATP depuis Stuttgart, en juin dernier. Le dernier de ses 46 titres remonte au tournoi d’Anvers, en 2019.

Face à Lehecka, Murray a confirmé l’excellent niveau qu’il affiche depuis le début de la semaine, lui qui s’est imposé face à Alexander Zverev mercredi au deuxième tour. Il rassure également sur son niveau physique puisqu’il s’agit de sa quatrième victoire en trois sets lors de ce tournoi.

Dominateur dans la première manche, l’Écossais de 35 ans a subi ensuite les assauts de son puissant adversaire, bien plus solide qu’en début de match.

Malmené dans le dernier set, il a sauvé deux balles de match à 5-4, avant de l’emporter au bris d’égalité (8 points à 6).

Cette victoire va permettre au double vainqueur de Wimbledon (2013 et 2016) de se rapprocher du Top 50 dans le classement mondial que l’ATP officialisera lundi.

En finale, il rencontrera le vainqueur de la rencontre entre Daniil Medvedev et Félix Auger-Aliassime, les deuxième et troisième têtes de série de ce tournoi, prévue plus tard dans la journée.