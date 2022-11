(Turin) Le Russe Andrey Rublev est venu de l’arrière pour vaincre le Grec Stefanos Tsitsipas et atteindre le carré d’as des Finales de l’ATP, vendredi.

La Presse Canadienne

Rublev a triomphé en trois manches de 3-6, 6-3, 6-2 et il a accédé aux demi-finales du tournoi pour une première fois en carrière. Il sera opposé au Norvégien Casper Ruud, vainqueur du Groupe Vert.

Dans l’autre demi-finale, le Serbe Novak Djokovic croisera le fer avec l’Américain Taylor Fritz, qui a obtenu sa place après avoir vaincu le Québécois Félix Auger-Aliassime 7-6 (4), 6-7 (5) et 6-2, la veille.

Djokovic, quintuple champion de l’évènement, devra reprendre des forces rapidement, après avoir signé une victoire éreintante de 6-3, 6-7 (5) et 7-6 (2) aux dépens du Russe Daniil Medvedev. Le duel a duré trois heures et 10 minutes.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Andrey Rublev

« Je ne suis pas inquiet concernant l’aspect physique parce que l’inquiétude vous épuise simplement de l’énergie vitale dont vous avez besoin, a déclaré Djokovic. Je vais faire tout en mon possible avec mon physiothérapeute, avec moi-même et avec mon équipe pour avoir le bon repos, la bonne récupération. J’ai eu de nombreux cas dans ma vie au cours desquels j’ai réussi à récupérer très rapidement. Espérons que ce soit à nouveau le cas. »

Djokovic, huitième joueur mondial, présente maintenant une fiche de 8-4 en carrière contre Medvedev, cinquième raquette au monde.

Le Serbe cherche à égaler le record de six titres du légendaire Suisse Roger Federer. Djokovic n’a pas gagné ce tournoi depuis 2015.

Malgré la qualité du spectacle, ce match n’avait aucun impact sur le classement du Groupe Rouge. Djokovic, avec une fiche de 3-0, était déjà assuré d’accéder aux demi-finales, tandis que Medvedev, à 0-3, était certain de rentrer chez lui à la conclusion de la phase de groupes.

Dans le dernier match de la phase préliminaire, Rublev a lancé sa raquette après avoir perdu un jeu à son service, tôt en première manche. Il était cependant tout sourire lorsque Tsitsipas a envoyé son retour dans le filet pour mettre fin à la rencontre.

« Je n’ai pas abandonné. J’ai continué à me battre, a insisté Rublev. J’ai perdu mes émotions un peu après cette partie stupide en première manche. Je pensais que j’aurais des chances si je me donnais à mon meilleur. J’ai été en mesure de faire basculer le match et je suis heureux d’être des demi-finales. »

Après un bon départ, Tsitsipas a commis quelques erreurs, dont une double faute lors de l’avant-dernière partie qui a offert un bris à Rublev. Ce dernier a ensuite servi pour le match.

L’Allemand Alexander Zverev, absent des Finales de l’ATP cette saison, est le champion en titre de l’évènement.