Le Canada amorçait jeudi son parcours à la Coupe Billie Jean King, à Glasgow en Écosse. Prétendantes aux grands honneurs, les Canadiennes ont été sans pitié contre les Italiennes.

Nicholas Richard La Presse

Dans cette phase de groupe, la formation pilotée par Sylvain Bruneau doit rivaliser avec l’Italie et la Suisse.

Dans le premier match du jour, Bianca Andreescu faisait face à Elisabetta Cocciaretto. Dans un duel en apparence inégal, la 65e raquette mondiale a donné du fil à retordre à la Canadienne en début de rencontre. L’Italienne a pris les devants 5-2 au premier set, mais Andreescu n’a jamais abandonné.

« Ça ne me dérange pas d’être dans ce genre de situation. Je suis capable d’élever mon jeu d’un cran. Il y a comme un déclic et je deviens plus agressive », a-t-elle précisé après la rencontre.

À son premier départ avec l’équipe canadienne depuis trois ans, la championne des Internationaux des États-Unis en 2019 est revenue de l’arrière pour arracher la première manche 7-6 à sa rivale.

PHOTO ED SYKES, ACTION IMAGES, FOURNIE PAR REUTERS Bianca Andreescu

« Sans le soutien des partisans canadiens et des autres joueuses, je n’aurais sans doute pas été en mesure de revenir dans ce match », a expliqué Andreescu concernant l’ambiance et l’impact de la foule sur sa performance.

Son service a fait la différence au deuxième set, qu’elle a remporté aisément 6-3 pour offrir un premier gain au Canada.

Fernandez expéditive

Leylah Annie Fernandez faisait face à un grand défi en Martina Trevisan. L’Italienne, mieux classée de 13 rangs, avait battu sa rivale il y a quelques mois en quarts de finale au tournoi de Roland-Garros.

La Québécoise s’est toutefois assurée que l’histoire ne se répète pas. Elle a servi à Trevisan deux bagels bien chauds de 6-0 et 6-0 en 44 petites minutes. « Je me sentais bien physiquement et mentalement. Je n’ai pas trop réfléchi. J’ai juste joué, eu du plaisir et conservé une bonne attitude », a déclaré l’athlète de 20 ans.

PHOTO KIN CHEUNG, ASSOCIATED PRESS Leylah Fernandez

Sylvain Bruneau a même encensé sa joueuse en conférence de presse, disant qu’il s’agissait de l’un des meilleurs matchs de Fernandez auxquels il avait assisté : « Elle a joué à un niveau très élevé. Elle a été capable de maintenir un tennis offensif et elle a été forte mentalement. »

Cette victoire de Fernandez assurait la victoire au Canada, mais la gauchère a aussi été utilisée pour le match de double, en compagnie de Gabriela Dabrowski.

Encore une fois, le Canada n’a fait qu’une bouchée de son opposition en ayant le dessus 6-1 et 6-1 sur Lucia Bronzetti et Jasmine Paolini. Le double pourrait être déterminant dans ce tournoi. Les Canadiennes ont l’avantage d’avoir l’une des meilleures joueuses au monde dans leurs rangs en Dabrowski. Cette victoire sans équivoque confirme que le Canada sera à prendre au sérieux.

« Tout s’est bien passé pour tout le monde aujourd’hui », a ajouté Fernandez, en dépit de la surface difficile à gérer.

« C’est vraiment lent comparativement à ce qu’on connaît au Canada, a expliqué Dabrowski. Parfois, je frappais la balle trop tôt, car elle arrivait moins vite. »

Avec cette surface intérieure, la septième joueuse au monde en double a expliqué que la balle rebondissait plus verticalement qu’horizontalement au contact du sol, ce qui fait que le rythme du jeu est moins rapide et qu’il est nécessaire de s’adapter. Chose qui se fera en ajustant le mouvement des jambes et la cadence de frappe.

Attention à la Suisse

Vendredi, la formation canadienne affrontera la Suisse. Toujours dangereuse lors des rendez-vous internationaux, l’équipe suisse peut compter sur les services de Belinda Bencic et de Jil Teichmann, respectivement 12e et 35e au classement mondial.

Deux joueuses talentueuses, intelligentes et coriaces qui peuvent donner des maux de tête aux athlètes canadiennes. Fernandez et Andreescu ont une fiche combinée de cinq victoires et cinq défaites contre Bencic et Teichmann.

Ce duel déterminera aussi quelle nation finira au sommet du groupe A.