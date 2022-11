PHOTO ED SYKES, ACTION IMAGES VIA REUTERS

L’Australie et le Kazakhstan l’emportent en lever de rideau

(Glasgow) L’Australie et le Kazakhstan ont récolté des victoires lors de la première journée de la Coupe Billie Jean King, la plus importante compétition par équipe au tennis féminin.

Associated Press

À la recherche d’un premier titre à cette compétition en 48 ans, l’Australie a vaincu la Slovaquie 2-1 dans un match du groupe B grâce à des victoires de Storm Sanders et d’Ajla Tomljanovic en simple.

Plus tard, le Kazakhstan s’est donné une insurmontable avance de 2-0 contre la Grande-Bretagne, le pays-hôte de l’évènement, dans un duel du groupe C après que Yulia Putintseva et Elena Rybakina, championne en titre à Wimbledon, eurent remporté leur match respectif en simple.

Au fil de son histoire, l’Australie a remporté sept fois les grands honneurs de cette compétition, autrefois nommée la Coupe Fed. Ces triomphes ont tous été acquis entre 1964 et 1974.

Sanders a défait Viktoria Kuzmova 6-4, 6-3 tandis que Tomljanovic l’a emporté 6-1, 6-2 face à Anna Karolina Schmiedlova à Glasgow, en Écosse.

Kuzmova a fait équipe avec Tereza Mihalikova et pris la mesure de Sanders et Ellen Perez en double.

Dans l’autre match, Putintseva est venue de l’arrière et a battu Katie Boulter 4-6, 6-3, 6-2. Rybakina, 22e joueuse mondiale, a dominé Harriet Dart 6-1, 6-4.

Douze pays, répartis dans quatre groupes, participent à la compétition. Le Canada se trouve dans le groupe A, et affrontera l’Italie, jeudi, et la Suisse, vendredi. Chaque confrontation inclut deux duels en simple et un en double.

Les gagnants des quatre groupes accéderont aux demi-finales, samedi. La grande finale sera présentée dimanche.