Révolu, le temps où Félix Auger-Aliassime peinait à remporter une finale. Imperturbable, le Québécois a décroché son deuxième titre en deux semaines, dimanche, au tournoi d’Anvers.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Tout y était : la vitesse, l’exécution, la précision, la confiance. Félix Auger-Aliassime a livré une performance sans bavure pour disposer de l’Américain Sebastian Korda en deux manches de 6-3 et 6-4 sur le court central du stade belge. Il s’est ainsi octroyé son troisième titre de la saison et en carrière.

« C’est incroyable de gagner encore. De gagner deux tournois consécutifs, et pour une première fois ici à Anvers. En plus, contre un joueur comme Seby, qui est un joueur fantastique, un des meilleurs à venir », a-t-il lancé au micro après le match, petit sourire aux lèvres.

PHOTO OLIVIER MATTHYS, ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime

Jusqu’à il y a huit jours, FAA n’avait gagné qu’une fois en 10 finales. Il semble que la malédiction soit chose du passé et que l’athlète de 22 ans ait trouvé la recette pour gagner. Dimanche, il est encore une fois apparu en confiance, d’un calme à toute épreuve.

C’était une semaine difficile. J’ai eu à jouer des matchs très difficiles physiquement. De pousser et de gagner aujourd’hui, c’était incroyable. Félix Auger-Aliassime

Petite vengeance

Auger-Aliassime et Sebastian Korda se faisaient face pour la troisième fois, mais une première en finale. Avant ce duel, chacun était sorti gagnant une fois. Mais c’est l’Américain qui avait eu l’ascendant lors du plus récent choc, en avril dernier, alors qu’il avait éliminé le Québécois en quarts de finale de l’Omnium d’Estoril, au Portugal. Et Auger-Aliassime l’avait peut-être encore sur le cœur…

Dès le premier jeu, l’athlète de 22 ans s’est montré pratiquement impeccable au service, réussissant trois as coup sur coup. Il avait néanmoins devant lui un jeune Korda rusé, qui excelle à changer la balle de direction. On a rapidement compris que le match se jouerait sur des détails, de petites erreurs.

PHOTO OLIVIER MATTHYS, ASSOCIATED PRESS Sebastian Korda

C’est ce qui est arrivé en milieu de première manche. Alors que FAA menait 3-2, Korda a raté un positionnement après une montée au filet, offrant une balle de bris sur un plateau d’argent. Le Québécois en a profité avant de pousser un « Come on ! » bien senti.

Entre les deux manches, l’Américain a reçu des traitements à l’épaule droite. Son inconfort a semblé lui nuire à quelques reprises dans la suite du match. De son côté, Auger-Aliassime est demeuré en plein contrôle de ses moyens. Explosif et rapide, il s’est adapté au jeu de son adversaire et refusait d’abandonner le moindre point.

À 2-2 en deuxième manche, FAA a complété son deuxième bris du duel. Son adversaire a bien eu un regain d’énergie par la suite, mais rien pour déstabiliser la sensation québécoise et l’empêcher de décrocher son troisième titre en carrière.

« Seby, félicitations pour les deux dernières semaines. Tu as joué de façon incroyable. Tu m’avais bien eu la dernière fois où nous nous sommes affrontés, alors je suis content d’avoir pu me sauver avec la victoire [aujourd’hui] », a lancé FAA, trophée en main, à son adversaire après le duel.

Auger-Aliassime a réussi 7 as, remporté 85 % de ses premières balles en plus de sauver deux balles de bris dans la victoire. En vertu de ce triomphe, il devient le 7e joueur du circuit de l’ATP à remporter trois titres ou plus en 2022, après Carlos Alcaraz (5), Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andrey Rublev (4), Taylor Fritz et Casper Ruud (3).

Sans contredit, FAA pourra parler de cette saison comme de la meilleure de sa carrière. Jusqu’à maintenant du moins, parce que le meilleur est, de toute évidence, encore à venir.