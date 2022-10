(Guadalajara) L’Américaine Jessica Pegula a remporté dimanche le tournoi de Guadalajara, le premier tournoi WTA 1000 organisé en Amérique latine, en battant la Grecque Maria Sakkari en finale 6-2, 6-3 à Zapopan, dans l’ouest du Mexique.

Agence France-Presse

Pegula, 5e du classement WTA et tête de série no 3, aura mis 1 h 10 pour battre Sakkari, no 6 mondiale et tête de série no 4.

Il s’agissait de la deuxième rencontre entre les deux joueuses, qui en sont désormais à une victoire chacune.

Ce succès au tournoi de Guadalajara constitue le deuxième titre en simples pour l’Américaine de 28 ans, après avoir remporté le tournoi de Washington en 2019.