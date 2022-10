(Guadalajara) La Grecque Maria Sakkari l’a emporté sur la Russe Veronika Kudermetova 6-1, 5-7, 6-4 en quarts de finale de l’Omnium de tennis de Guadalajara, vendredi soir, et mérité au passage son billet pour les finales de la WTA.

Carlos Rodriguez Associated Press

Sixième joueuse mondiale et quatrième tête de série du tournoi, Sakkari affrontera, en demi-finale du tournoi, la Tchèque Marie Bouzkova. Celle-ci a bénéficié du retrait de la Russe Anna Kalinskaya au moment où Bouzkova menait 5-2 à la première manche.

L’autre demi-finale verra la Bélarusse Victoria Azarenka se mesurer à l’Américaine Jessica Pegula.

Par ailleurs, Sakkari s’est qualifiée aux finales de la WTA pour une deuxième année d’affilée. L’an dernier, au Mexique, elle avait fait sa place jusqu’en demi-finale.

En 2022, la compétition se tiendra à Fort Worth, au Texas, du 31 octobre au 7 novembre.

La liste des joueuses qualifiées inclut aussi Iga Swiatek, Ons Jabeur, Pegula, Coco Gauff, Caroline Garcia, Aryna Sabalenka et Daria Kasatkina.

« Corrigez-moi si j’ai tort, mais je pense que c’est beaucoup plus difficile de le faire deux fois de suite qu’une seule fois. C’est ce dont je suis surtout le plus fière », a déclaré la Grecque de 27 ans.

« Ma saison a été difficile, du moins à partir (du tournoi) d’Indian Wells, mais au moins, je me suis donné cette opportunité de finir l’année en force. Je pense que le simple fait de me qualifier pour Fort Worth est le plus beau cadeau que je pouvais me donner. »