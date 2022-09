Roger Federer a entendu les messages que son corps lui envoyait depuis plusieurs mois. Il peut maintenant tranquillement entrer dans la légende du tennis.

La Presse

Federer, certainement l’un des plus grands de l’histoire, a annoncé sur ses réseaux sociaux jeudi qu’il prendra sa retraite de la compétition après la Coupe Laver, qui se déroulera à Londres du 23 au 25 septembre.

Le dernier match compétitif de Federer a eu lieu le 7 juillet 2021, lorsqu’il a encaissé une défaite de 6-3, 7-6 (4), 6-0 contre le Polonais Hubert Hurkacz sur le court central en quarts de finale du tournoi de Wimbledon.

Peu après, Federer a été opéré afin de réparer des dégâts au ménisque et au cartilage de son genou droit — la troisième intervention chirurgicale à cette articulation en l’espace d’un an et demi.

« Les trois dernières années m’ont présenté des défis sous la forme de blessures et d’opérations. J’ai travaillé fort pour retrouver ma pleine santé, mais je connais les limites de mon corps. Ses messages sont clairs ces derniers temps. J’ai 41 ans, le tennis m’a traité avec plus de respect que je n’aurais pu l’imaginer, et je dois savoir quand c’est le moment de mettre fin à ma carrière compétitive. »

« Je jouerai encore au tennis dans le futur, mais pas en Grand Chelem ou sur le circuit de l’ATP, ajoute le vainqueur de 20 titres majeurs, dont 8 à Wimbledon. C’est une décision douce-amère, mais en même temps, il y a tant à célébrer. Je suis l’une des personnes les plus chanceuses sur Terre. On m’a donné un talent spécial pour le tennis et j’ai atteint un niveau que je n’aurais jamais cru possible, pour beaucoup plus longtemps que je ne l’aurais cru. »

Il a ensuite remercié sa conjointe Mirka, ainsi que ses enfants et ses parents, de même que tout l’entourage qui lui a permis de rester à un si haut niveau toutes ces années. Il conclut sa missive en remerciant commanditaires, rivaux sur les courts, et surtout, ses nombreux partisans.

« Ces 24 dernières années m’ont parfois donné l’impression de n’avoir duré que 24 heures. »

« J’ai ri, j’ai pleuré, j’ai ressenti la joie et la peine. Surtout, je me suis senti incroyablement vivant. »

Cette nouvelle survient quelques jours après la conclusion des Internationaux des États-Unis, le dernier tournoi de l’illustre carrière de l’Américaine Serena Williams.

Roger Federer en bref Date de naissance : 08/08/1981 (41 ans)

Lieu de naissance : Bâle (Suisse)

Réside en Suisse

Taille : 1,85 m

Droitier, revers à une main

Professionnel depuis 1998

N’est plus classé, n’ayant plus joué depuis plus d’un an

Palmarès en simple : 103 tournois gagnés (2 e joueur derrière Jimmy Connors, 109)

joueur derrière Jimmy Connors, 109) En Grand Chelem : 20 victoires (deux de moins que Rafael Nadal et un de moins que Novak Djokovic)

Internationaux d’Australie : 6 titres (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), 1 finale (2009)

Roland-Garros : 1 victoire (2009), 4 finales (2006, 2007, 2008, 2011)

Roland-Garros : 1 victoire (2009), 4 finales (2006, 2007, 2008, 2011) Wimbledon : 8 titres (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), 4 finales (2008, 2014, 2015, 2019)

Internationaux des États-Unis : 5 titres (2004, 2005, 2006, 2007, 2008), 2 finales (2009, 2015)

Coupe Davis : 1 titre (2014)

Coupe Davis : 1 titre (2014) Jeux olympiques : 1 titre en double (2008, avec Stan Wawrinka), une médaille d’argent en simple (2012)

Masters : 6 titres (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011), 4 finales (2005, 2012, 2014, 2015)

Masters 1000 : 28 titres (7 Cincinnati, 5 Indian Wells, 4 Miami, 4 Hambourg, 3 Madrid, 2 Canada, 2 Shanghai, 1 Paris) Agence France-Presse