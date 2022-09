Eugenie Bouchard et sa partenaire Yanina Wickmayer sont venues à bout des Russes Anastasia Gasanova et Oksana Selekhmeteva 5-7, 6-3 et 12-10 à Chennai.

(Chennai) Les Canadiennes Eugenie Bouchard et Gabriela Dabrowski ont poursuivi leur route en demi-finales du double féminin à l’Omnium de Chennai, jeudi.

La Presse Canadienne

Bouchard, de Westmount, et sa partenaire de jeu belge Yanina Wickmayer sont difficilement venues à bout des Russes Anastasia Gasanova et Oksana Selekhmeteva 5-7, 6-3 et 12-10 au bout d’une heure et 54 minutes de jeu sur le ciment indien.

De son côté, Dabrowski et sa partenaire brésilienne Luisa Stefani, les favorites du tournoi de double, ont écrasé les favorites locales, les Indiennes Rutuja Bhosale et Karman Thandi, 6-0, 6-3 en 56 petites minutes de jeu.

Dans le carré d’as, Bouchard et Wickmayer affronteront la Russe Anna Blinkova et la Géorgienne Natela Dzalamidze, tandis que Dabrowski et Stefani auront rendez-vous avec la Thaïlandaise Peangtarn Plipuech et la Japonaise Moyuka Uchijima.

C’est donc dire que les deux représentantes de l’unifolié pourraient croiser le fer en finale de ce tournoi de la série WTA250.

En simple, l’Ontarienne Carol Zhao a vu son parcours prendre fin lorsqu’elle s’est inclinée 6-1, 7-5 devant la Russe Varvara Gracheva, deuxième tête de série du tournoi.

Vendredi, Bouchard affrontera l’Argentine Nadia Podoroska en quarts de finale, alors que la Britanno-Colombienne Rebecca Marino croisera le fer avec la Polonaise Magda Linette, troisième tête de série du tournoi.