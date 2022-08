(New York) La N.1 mondiale Iga Swiatek s’est aisément qualifiée pour le 2e tour des Internationaux des États-Unis, mardi, en battant 6-3, 6-0 l’Italienne Jasmine Paolini (56e).

Agence France-Presse

La Polonaise affrontera au prochain tour l’Américaine Sloane Stephens (51e), lauréate à Flushing Meadows en 2017, ou la Belge Greet Minnen (110e).

Sur le Louis-Armstrong baigné de soleil, Swiatek a commencé fort avec un double bris pour se détacher 4-1, avant de céder à son tour son service, également deux fois, en commettant quelques soudaines fautes directes.

Elle a néanmoins su se reprendre immédiatement pour ravir l’engagement de Paolini à deux autres reprises, en faisant en sorte d’écourter les échanges à la volée.

PHOTO MIKE SEGAR, REUTERS L'Italienne Jasmine Paolini

Swiatek a encore plus déroulé son jeu dans la seconde manche, ne laissant pas une seule miette à Paolini, pour en finir en 1 h 07.

« Un premier tour comme ça, c’est un bon test, ça permet de trouver le rythme, de mettre en place les bons réglages », s’est-elle satisfaite à chaud.

Après un printemps irrésistible, qui l’a vue enchaîner 37 victoires et six titres d’affilée, dont Roland-Garros en juin, Swiatek avait connu une préparation sur dur guère concluante cet été, marquée par deux éliminations en 8e à Toronto et à Cincinnati.

Ce succès autoritaire a de quoi lui donner confiance pour sa campagne new-yorkaise, elle qui n’a jamais passé le stade des 8e de finale aux Internationaux des États-Unis.