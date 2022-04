Novak Djokovic pourra défendre son titre à Wimbledon, bien qu’il ne soit pas vacciné contre la COVID-19, car la vaccination n’est plus nécessaire pour entrer en Grande-Bretagne, a révélé la directrice générale du All England Club, Sally Bolton.

Howard Fendrich Associated Press

Le Serbe de 34 ans, no 1 mondial, a raté les Internationaux d’Australie en janvier après avoir été expulsé de ce pays parce qu’il n’était pas vacciné contre le coronavirus qui a entraîné la mort de millions de personnes au cours de la pandémie qui a commencé en 2020.

Lors d’un point de presse printanier avant Wimbledon, qui se mettra en branle le 27 juin, Bolton a déclaré que « bien que, bien sûr, il soit encouragé » que tous les joueurs soient vaccinés, « ce ne sera pas une condition d’entrée pour participer » au tournoi du Grand Chelem de cette année.

Djokovic, en plus d’être incapable de défendre son titre à Melbourne Park après une saga juridique de 11 jours pour savoir s’il pouvait rester en Australie, a dû s’absenter des tournois à Indian Wells et Miami parce qu’il ne pouvait pas voyager aux États-Unis en tant qu’étranger non vacciné.

L’Association américaine de tennis a fait savoir qu’elle suivrait toutes les règles gouvernementales en vigueur concernant le statut de vaccination contre la COVID-19 lorsque les Internationaux des États-Unis se tiendront à compter de la fin août.

Djokovic — qui a révélé avoir eu la COVID-19 deux fois, en 2020 et 2021 — détient 20 titres du Grand Chelem en simple, à égalité avec Roger Federer au deuxième rang chez les hommes. Ils sont devancés par Rafael Nadal, qui a remporté son 21e en Australie plus tôt cette année.

Djokovic a remporté six de ses trophées à Wimbledon, y compris des victoires les trois dernières fois que le tournoi a eu lieu — en 2018, 2019 et 2021. Il n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie.

Après la saga survenue en Australie, Djokovic a déclaré qu’il serait prêt à ne pas participer à d’autres tournois du Grand Chelem si se faire vacciner était une condition préalable à la compétition. Le prochain tournoi majeur, Roland-Garros en France, commence le 22 mai, et la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, a déclaré le mois dernier que rien n’empêchait Djokovic de défendre son titre 2021 à Paris.

Le Masters d’Italie, un tournoi sur terre battue qui sert de préparation à Roland-Garros, a également annoncé que Djokovic pourrait y jouer le mois prochain.