(Barcelone) Félix Auger-Aliassime a eu besoin de trois manches pour se défaire de l’Espagnol issu des qualifications Carlos Taberner à son premier match de l’Omnium de Barcelone.

La Presse Canadienne

Le Québécois, troisième tête de série, a signé une victoire de 6-1, 3-6, 6-4 pour atteindre le troisième tour de la compétition, où il fera face à Frances Tiafoe.

L’Américain classé 13e a défait le Bolivien issu des qualifications Hugo Dellien 7-6 (3), 6-1.

Auger-Aliassime et Taberner ont tous deux été généreux au service, accordant respectivement 10 et 15 balles de bris à leurs adversaires. Au final, c’est Auger-Aliassime qui a été le plus opportuniste, convertissant cinq de ses occasions, dont sur le tout dernier jeu du match.

Taberner a de son côté inscrit trois bris.

Le Québécois a réussi sept as, mais aussi neuf doubles fautes. L’Espagnol n’a pas inscrit d’as et a commis huit doubles fautes dans cette rencontre.

Auger-Aliassime n’a mis que 64 % de ses premières balles en jeu (59 sur 92), remportant l’échange dans 75 % du temps (44 sur 59).

Le calendrier des activités pourrait être perturbé, puisque le jeu a été suspendu sur plusieurs courts en fin d’après-midi, mercredi, en raison de la pluie.