Tennis Canada a annoncé mercredi matin la création d’un nouveau tournoi de la WTA à Granby. De calibre 250, les Championnats Banque Nationale de Granby seront présentés juste après l’Omnium Banque Nationale de Montréal et de Toronto.

Nicholas Richard La Presse

Eugène Lapierre, vice-président principal du tennis professionnel au Québec chez Tennis Canada, était ravi d’annoncer cette grande nouvelle qui aura un impact considérable sur le tennis québécois.

Avec ce nouveau tournoi, Granby s’inscrit sur une liste de villes importantes qui organisent des tournois professionnels du meilleur circuit féminin au monde. Melbourne, Lyon, Istanbul et Budapest sont parmi les villes organisatrices de tournois 250.

« La WTA nous sollicitait fortement à Tennis Canada pour qu’on tienne un tournoi à Granby, ils savent que le tennis va bien ici », a précisé M. Lapierre.

Le tournoi aura lieu du 20 au 28 août 2022. Il servira de préparation en vue des Internationaux des États-Unis, en septembre.

« Le niveau de jeu sera au rendez-vous, ça, c’est certain », a expliqué M. Lapierre.

Les Championnats Banque Nationale de Granby remplaceront d’une certaine façon la Coupe Banque Nationale de Québec, qui a arrêté ses activités en 2019.

Granby organise un tournoi masculin de la série Challenger depuis 1993 et continuera de le faire en 2022. Aux yeux d’Eugène Lapierre, le tournoi a connu « une progression remarquable » depuis ses débuts. D’abord, parce qu’un volet féminin a été créé en 2011. Ensuite, car les bourses entre les hommes et les femmes sont devenues paritaires et équilibrées.

Depuis 2011, le tournoi de Granby a accueilli de nombreuses joueuses qui sont aujourd’hui établies sur le circuit de la WTA, comme Eugenie Bouchard, Jennifer Brady et Leylah Annie Fernandez.

Les joueuses canadiennes seront chaleureusement accueillies par la foule de Granby et la venue de joueuses internationales pourra aussi aider à enrichir la tenue du tournoi année après année. Après tout, plusieurs sont passées par les Cantons-de-l’Est au cours des dernières années : « C’est sûr que ça va certainement avoir son effet, parce que plusieurs joueuses qui ont joué ici dans le passé sont maintenant dans le top 50. Elles vont se souvenir de l’endroit. Notre tournoi a un bon nom sur la scène internationale. On va voir, c’est la première fois qu’on le tient, on va se garder la surprise ! Ce qu’on sait, c’est que lorsqu’on regarde les autres tournois 250, il y a toujours une forte représentation des top 20 et des top 30 », a conclu M. Lapierre.